Questo borgo incantato a pochi passi dall’Italia è perfetto per una vacanza rilassante lontano dal caos cittadino

Un castello, una terrazza panoramica e buon cibo è ciò che ci aspettano visitando questo luogo a tratti surreale.

Per molte persone, “vacanza” fa obbligatoriamente rima con mare o montagna. Esistono, però, anche piccoli borghi storici, che sembrano così immobili, fermi nel tempo, da essere magici. Quest’atmosfera di magia, quasi surreale, è quella che si respirerà visitando uno dei borghi più belli della Francia. Questa regione attaccata all’Italia, infatti, è un vero e proprio concentrato di luoghi e piccoli paesi a dir poco stupendi. Offre mare e montagna, piccoli centri abitati costruiti su dolci colline, ma anche campi di lavanda come quelli della Provenza. Per non parlare della romantica zona della Camargue, o del Basso Reno e molto altro ancora.

In questo articolo faremo un tour immaginario in uno dei più bei borghi francesi vicino all’Italia. Visitandolo, ci sembrerà di fare un salto nel tempo fino al Medioevo. Ecco quali sono i maggiori punti d’interesse del luogo.

Questo borgo incantato a pochi passi dall’Italia è amato da turisti provenienti da tutto il Mondo

È possibile fare un salto indietro nel tempo percorrendo solo pochi metri dalla città? In Francia sì, basterà visitare la bellissima Haut-de-Cagnes.

Si tratta della parte alta e antica di Cagnes-sur-Mer, e si trova a solo un’ora d’auto dall’Italia. La zona di cui stiamo parlando è la coloratissima Costa Azzurra, dove il mare e il sole sono sempre di casa.

Semplicissimo da raggiungere

Raggiungere Cagnes-sur-Mer è estremamente facile. Prendendo il treno da Ventimiglia, in poco meno di un’oretta si arriva a destinazione, ed è qui che inizia il bello. Incamminandosi nelle stradine in salita di Cagnes, ci dirigeremo lungo un percorso a tratti faticoso, ma che varrà assolutamente la pena.

Una vista mozzafiato che lascia senza parole

Dopo una strada in salita, che potremo percorrere a piedi o tramite un servizio navetta gratuito, raggiungeremo la bellissima Haut-de-Cagnes. Qui si aprirà davanti ai nostri occhi una realtà avulsa dal tempo e dallo spazio. Piccole casette con mattoni a vista, avvolte da piante rampicanti e addobbate con romantiche tende colorate, ci lasceranno a bocca aperta. Il culmine della bellezza, però, lo si raggiungerà visitando il castello di Haut-de-Cagnes. In questo castello troveremo la storia della famiglia Grimaldi, e potremo visitare le antiche sale nobiliari, e non è tutto.

Se visiteremo il castello nel periodo estivo, potremo ammirare un’interessantissima mostra su Suzy Solidor, una cantante, attrice e icona della moda francese del 20esimo secolo. Dopo che ci saremo lasciati ispirare dalla storia di vita di questa donna precorritrice dei tempi, arriveremo fino all’ultimo piano del castello. Qui rimarremo sbalorditi quando ci affacceremo sulla terrazza panoramica.

È proprio dalla terrazza che potremo vedere tutta la zona dall’alto, compreso il mare, che farà da cornice in lontananza. Ecco perché questo borgo incantato a pochi passi dall’Italia ci farà innamorare! E, per concludere in bellezza, potremo goderci un buon aperitivo tipico nella piazza del luogo, sotto l’ombra rinfrescante degli alberi, e una vista spettacolare sulla città.