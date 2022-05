Ecco come risparmiare e gestire il budget familiare per fronteggiare bollette di luce e spesa settimanale

A volte bisogna affrontare delle situazioni negative per capire l’importanza di alcuni fatti della vita. Ciò che abbiamo imparato da questi ultimi mesi è che il risparmio è davvero fondamentale. In seguito ai rincari della luce e del gas, per un momento, abbiamo avuto una sensazione di smarrimento.

Non bastava una pandemia, né tantomeno una guerra. Nella mischia della paura abbiamo dovuto fronteggiare anche gli aumenti, che hanno riguardato diversi aspetti della vita quotidiana. Basti pensare ai rincari sugli alimenti o a quelli dei carburanti per auto.

Fortunatamente, la situazione sembra essere ritornata al punto di partenza. Sicuramente i prezzi della benzina sono diminuiti, così come quelli della luce e del gas. Tuttavia, è innegabile il fatto che continuino ad essere più alti rispetto a quelli dello scorso anno.

Ecco perché diventa essenziale il risparmio. Non solo per non essere impreparati ad eventuali situazioni spiacevoli, ma anche per vivere una vita dignitosa. Attraverso i risparmi, potremmo essere pronti a fronteggiare qualsiasi situazione, nonché a toglierci qualche sfizio.

L’organizzazione è tutto

Dunque, ecco come risparmiare e gestire il budget familiare, affinché si possano conciliare doveri e piaceri. L’organizzazione, in tal senso, è molto importante per cercare di vivere una vita serena. L’Unione Nazionale dei Consumatori, innanzitutto, suggerisce di partire dall’eliminazione o dalla riduzione delle spese superflue.

Se, magari, abbiamo l’abitudine di giocare qualche schedina o di comprare dei gratta e vinci, nel caso in cui volessimo risparmiare, sarebbe il caso di ridurre drasticamente quest’abitudine. Di contro, un’abitudine consigliata sarebbe quella di conservare gli scontrini fiscali. Si ha, così, la possibilità di fare una media di quanto spendiamo al giorno o alla settimana.

Occhio, soprattutto, alla spesa settimanale. Quante volte siamo entrati al supermercato per comprare pochi alimenti e siamo usciti con carrelli pieni e portafoglio più leggero?

Se è capitato, allora siamo caduti nelle strategie di marketing dei supermercati. Molti, infatti, attuano dei “tranelli” che ci portano a spendere di più. Attraverso la conoscenza di queste strategie, la prossima volta staremo più attenti.

Ecco come risparmiare e gestire il budget familiare per fronteggiare bollette di luce e spesa settimanale

Cosa possiamo fare per evitare l’arrivo di bollette salate?

Premettendo che il prezzo di Borsa della luce sembra essere diminuito, le bollette potrebbero comunque essere elevate, visto che andiamo incontro all’estate. Sicuramente accenderemo i condizionatori, anche se potremmo comunque risparmiare, se conoscessimo i trucchi per scegliere quello migliore.

Tuttavia, sarebbe il caso di ridurre i consumi ed attivare gli elettrodomestici solo quando necessario, nonché evitare lo stand-by, ed accendere la lavatrice e l’asciugatrice preferibilmente di sera. Dovremmo anche imparare a confrontare le varie tariffe dei gestori e saper interpretare la nostra bolletta.

