Che ansia quando arriva la bolletta della luce. Ogni volta non riusciamo a fare un calcolo approssimativo su quanto spenderemo il prossimo mese. Ovviamente questo dipende da quanto consumiamo. In genere gli elettrodomestici sono quelli che consumano più di tutti. Però non tutti sanno che esiste un modo per consumare meno elettricità e di conseguenza non gravare sulla bolletta.

Ecco qual è il segreto per risparmiare sulle bollette di luce e gas e come fare per capire quanto paghiamo la tariffa

Il segreto per risparmiare sulla bolletta della luce è quello di utilizzarla maggiormente la sera, poiché in determinate fasce orarie la luce costa di più e in altre costa meno.

Altro segreto è che gli elettrodomestici messi in stand-by tramite le lucina rossa in realtà non sono spenti del tutto e continuano a generare energia. L’ideale sarebbe staccare la presa della corrente.

Ultimo segreto utilizziamo elettrodomestici della classe A che hanno un basso consumo. Inoltre, è meglio scegliere un forno ventilato, usare il climatizzatore in modalità deumidificatore e optare per lampadine LED.

Per risparmiare sul gas, il segreto è cambiare le nostre abitudini quotidiane. Dal momento in cui il gas viene usato per riscaldare gli ambienti e l’acqua e per cucinare sarebbe utile pensare a come organizzare bene la giornata. I criteri su cui si basa il consumo maggiore di gas sono quattro. La funzionalità dell’impianto di riscaldamento, il perimetro della casa, l’area geografica e l’isolamento termico.

È stato stimato che le regioni del nord Italia hanno un maggiore consumo di gas, che viene usato soprattutto per il riscaldamento degli ambienti. Per risparmiare sulla bolletta del gas sarebbe opportuno regolare la temperatura dell’impianto e procedere con una frequente manutenzione.

Quanto paghiamo la tariffa?

Per vedere quanto è la tariffa che il nostro gestore ci ha offerto dobbiamo semplicemente dividere il totale della spesa materia energia per i kilowattora consumati. Se si conosce la tariffa invece, per verificare l’importo è necessario moltiplicare i kilowattora per la tariffa.

