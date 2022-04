Sempre più persone nel nostro Paese scelgono di smettere di mangiare la carne e il pesce. L’opzione vegetariana è sempre più comune e diffusa per diversi motivi. C’è chi non ama il gusto e la pesantezza che deriva dal consumo di carne. Poi c’è chi lo fa per motivi di salute, per moderare il consumo di grassi e di proteine animali. Infine, una parte di consumatori lo fa per motivi etici, perché crede che gli animali non debbano soffrire e morire per produrre il nostro cibo.

Quale che sia la motivazione che spinge a non consumare carne, è importante sapere che esistono numerose ricette che ci permettono di sostituirla senza sforzo e senza perdere il gusto del cibo buono. Oggi parleremo di una ricetta molto tipica, realizzata però senza carne né affettati. Ecco perché anche chi non ama il guanciale e la carne apprezzerà tantissimo questa carbonara vegetariana.

Un cibo versatile che prende il sapore del condimento

Chi ama sperimentare le cucine del Mondo conoscerà certamente il seitan e il tofu. Questi ingredienti orientali sono ricchi di proteine e 100% di origine vegetale. Perfetti, dunque, per sostituire il sapore e il nutrimento della carne in una dieta.

Oggi prepareremo la nostra pasta alla carbonara usando dei filetti di seitan, che altro non è che una bistecca a base di glutine. Di per sé il seitan, così come il tofu, non ha un sapore particolare, ma ha la capacità di assorbire il sapore dei condimenti in cui vengono messi. Per ottenere un seitan dal sapore affumicato che ricorda quello del guanciale dovremo marinarlo per due ore nella salsa di soia assieme ad erbe aromatiche.

Una volta che il seitan avrà assorbito i sapori potremo passare alla preparazione della salsa.

Anche chi non ama il guanciale e la carne andrà pazzo per questa carbonara vegetariana leggera e gustosissima

Inizieremo come sempre a mettere la pentola d’acqua a bollire. Su un tagliere ritagliamo il filetto di seitan per ottenere prima delle strisce e poi dei dadini di mezzo centimetro. In una ciotola possiamo mettere i nostri tuorli e iniziare a mescolarli assieme al formaggio e al pepe. È importante ottenere una crema senza grumi e continuare a mescolare. Quando l’acqua bolle possiamo ovviamente buttare la pasta e mettere il seitan a sbollentare in padella. Lo gireremo e potremo aggiungere della salsa di soia. Dopo aver scolato la pasta possiamo versarla in padella assieme alla crema di uova e mescoleremo per farla rapprendere. Sembrerà impossibile ma il gusto di questa pasta ci farà dimenticare che è 100% vegetariana.

