Ogni giorno buttiamo via quantità smisurate di fogli di carta e sacchetti del pane, riempiendo i nostri sacchi fino all’orlo. Sono tanti gli sprechi che facciamo, per un motivo o un altro, e non sempre riflettiamo sulle possibilità di dare una seconda vita a molte cose.

Oltre ad avere una finalità ecologica notevole, riutilizzare questi tipi di carta potrebbe anche farci risparmiare, creando degli strumenti utili alla vita di tutti i giorni. Basterebbe soffermarsi e pensare alle tante possibilità che abbiamo per produrre qualcosa di pratico e creativo, proponendolo anche come gioco per i più piccoli. Se le condizioni dei fogli di carta e sacchetti del pane sono buone, potremo realizzare molte cose.

Ecco come riciclare fogli e carta del pane con semplici idee pratiche e creative

Per quanto riguarda i fogli di carta, che siano di giornale, di un vecchio diario o calendario, scarabocchi dei bambini, riviste, potremmo metterli di lato e utilizzarli in vari modi.

Senza usare alcuno strumento, possiamo servirci dei fogli di giornale per pulire a fondo e fare splendere i vetri, con l’aiuto dell’aceto bianco, ma anche per lucidare il piano cottura in acciaio.

Chi possiede un camino può gettarli al posto della diavolina o accendi fuoco, risparmiando non poco. Oppure per riempire l’interno di borse e scarpe prima di conservarle.

Inoltre, saranno ideali per avvolgere i regali, in previsione del Natale, non servirà acquistare la carta regalo. Con della colla vinilica, o spillatrice, e un paio di forbici potremo realizzare anche delle simpatiche buste, per inserire i nostri biglietti d’auguri.

Se notiamo qualche simpatica copertina di un giornale, potremmo usarla per proteggere i nostri libri preferiti o quelli scolastici dei ragazzi. Per chi possiede più manualità e senso artistico, potrà realizzare piccoli oggetti in carta pesta, immergendo i fogli di carta nell’acqua e colla vinilica.

Sacchetti del pane

Molti li gettano, ma questi piccoli elementi ci carta marroncina, sono davvero molto versatili. Possiamo riutilizzarli quando decidiamo di preparare qualcosa di fritto, assorbiranno tutto l’olio in eccesso dalle nostre pietanze.

Allo stesso modo, saranno perfette per conservare alcuni alimenti in frigo e in dispensa. Potremo usarle anche per essiccare le erbe o per profumare gli ambienti, inserendo dei potpourri naturali.

Se vogliamo provare a creare qualcosa di creativo, potremo realizzare dei semplici segnalibri. Basta rivestire la carta con del nastro adesivo trasparente, ritagliando la forma che desideriamo.

Sarà divertente anche creare delle decorazioni per le nostre bottiglie o barattoli di vetro, usando la colla e attorcigliando su sé stessi i sacchetti, a spirale. Con la stessa tecnica potremo abbellire anche i nostri specchi e le cornici, per renderli originali e personalizzati.

