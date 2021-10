In questo periodo molti staranno razziando i banchetti dei mercati per ottenere la migliore frutta e verdura di stagione. Se noi invece non sappiamo nemmeno da dove incominciare, ecco i prodotti fondamentali da mettere nel carrello in autunno per il proprio benessere. Fra questi figura anche un delizioso e benefico ortaggio: il radicchio. Oggi vediamo come sfruttarlo al meglio. Infatti si può mantenere il cuore sano e una miniera di preziose fibre e vitamine con un’insalata di ottobre semplicissima.

Gli ingredienti necessari per questo delizioso contorno

radicchio rosso fresco quanto basta;

parmigiano reggiano DOP intero da tagliare a dadini o a scaglie;

noci sgusciate quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

pepe nero quanto basta (facoltativo);

aceto quanto basta, preferibilmente di vino rosso.

Cuore sano e una miniera di preziose fibre e vitamine con un’insalata di ottobre semplicissima

Preparare questo contorno è veramente semplice. Basta infatti prendere il cespo di radicchio e sciacquarlo bene sotto acqua corrente in modo da rimuovere tutte le impurità. Tagliare poi la base e dividere le sue foglie. Sopra a un tagliere da cucina sminuzzarle con l’aiuto di un valido coltello. Trasferirle poi infine in una ciotola da portata. Prendere lo spicchio di parmigiano reggiano e tagliarlo.

Le forme ideali da ricavare sarebbero dei piccoli cubetti, ma vanno bene anche delle forme irregolari. Basta che abbiano uno spessore adeguato e che non risultino troppo sottili. Spargere quindi il formaggio nel piatto e passare alle noci. Noi per comodità abbiamo prediletto la versione già sgusciata, ma se avessimo quelle intere basta semplicemente munirsi di uno schiaccianoci. Inseriamo anche queste nell’insalata e giriamo bene il tutto per distribuire ingredienti. Condiamo poi infine con olio, aceto di vino e sale. Se si desidera si può anche aggiungere un’abbondante spolverata di pepe nero.

I benefici di questa deliziosa preparazione

Questa ricetta è generalmente poco calorica e molto ricca di fibre. Infatti il radicchio secondo l’Humanitas è ottimo per mantenere il peso sotto controllo e poi potrebbe favorire la propria regolarità intestinale proprio per la presenza di quest’ultime. Contiene anche un’ottima quantità di vitamina C e di antiossidanti. Inoltre ha anche una buona percentuale di antociani, sostanze che potrebbero arrecare benefici alla salute dei vasi sanguigni e in generale utili per il benessere cardiovascolare. Le noci invece ugualmente aiuterebbero il funzionamento di quest’ultimo ma al contempo contribuirebbero anche alla riduzione del colesterolo. Consigliamo infine di confrontarsi con il proprio medico di base perché questi singoli alimenti potrebbero scatenare delle reazioni allergiche in certi soggetti o interferire con delle terapie medicinali.

