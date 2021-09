Una parete vegetale fiorita o meno non è solo una decorazione. Può infatti prestarsi ad altri utilizzi. È vero che un giardino o un balcone con un rampicante acquista bellezza, tuttavia le pareti verdi hanno molteplici occasioni per essere sfruttate. Per esempio garantiscono la privacy nel caso di abitazioni o strade vicine. Ma sono anche perfette per proteggere le altre piante dagli agenti atmosferici. In inverno, se impiantate su pareti a griglia, proteggono dal freddo, dalle gelate e dal vento. E in questa stagione c’è ancora tempo per scegliere di farne crescere una. Ed ecco come realizzare pareti verdi fiorite spettacolari con queste 3 piante rampicanti resistenti.

Inoltre, è interessante scoprire che proprio alcune specie hanno benefici per noi. Molte sono le piante capaci di assorbire le sostanze nocive nell’aria. Le polveri sottili sono tra i peggior nemici della nostra salute. Per questo chi vive in città dovrebbe riempirsi di piante capaci di schermarle. Stessa capacità assorbente è dimostrata con la CO2. Le piante assorbono l’anidride carbonica e aiutano ad abbassare la temperatura delle isole di calore urbane. E queste sono le 3 piante rampicanti proposte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come realizzare pareti verdi fiorite spettacolari con queste 3 piante rampicanti resistenti

La bignonia ha una crescita rapida e rigogliosa. È una pianta sempreverde originaria dell’America del Nord, quindi cresce benissimo in molte delle regioni italiane del Sud e del Centro. Al Nord è consigliata la varietà campsis, capace di resistere al freddo. Poiché può raggiungere i 10 metri di altezza, è perfetta per riempire ampie zone di parete o griglie. Le foglie sono oblunghe e di un verde brillante. Ma il massimo della bellezza la raggiunge con i fiori. Queste trombe arancioni e rosse sono grandi e regalano fioriture da maggio ad agosto.

E dall’America ci spostiamo all’Asia col caprifoglio rampicante. Questo splendido arbusto viene spesso usato per ricoprire pergolati e pareti. È molto amato perché ha uno sviluppo veloce e non richiede grande manutenzione. Con le sue foglie verde scuro e i spettacolari fiori colorati e profumati garantisce un effetto incredibilmente decorativo e bello. Da ricordarsi che ama le zone soleggiate e il clima mite.

Infine, parliamo del falso gelsomino. Così chiamato perché assomiglia molto al suo cugino omonimo. È adatto per creare pareti verdi fiorite grazie alla crescita in verticale. Anche questa pianta cresce rapidamente e permette in poco tempo di creare un effetto riempitivo schermante. La fioritura va da aprile a giugno e regala piccoli fiori bianchi a forma di stella. La similitudine col gelsomino è davvero incredibile anche nel profumo.