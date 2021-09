Anche se siamo già in settembre inoltrato ci sono delle località di mare in Italia dove è possibile trovare temperature calde e fare il bagno. Possono essere un ottimo riferimento per chi ancora deve fare le vacanze, o per chi vuole fare il bis fuori stagione. Ma possono anche rappresentare un luogo adatto dove prendere una seconda casa per andare a svernare. E allora ecco alcune bellissime località di mare, dove è possibile fare il bagno anche in autunno.

3 meravigliose località di mare italiane dove andare in vacanza e trovare ancora caldo

Con il diffondersi della vendita delle case a 1 euro, si possono trovare delle occasioni in luoghi bellissimi. Per esempio, pochi sanno che queste case in favolose località marinare costano solo 1 euro. Ci sono luoghi, in particolare in Sicilia e Sardegna, dove grazie alle case a 1 euro, stanno arrivando da tutto il mondo. In particolare dagli Stati Uniti. Manager e professionisti che possono lavorare in smart working, o persone che vogliono concedersi una vacanza in un luogo bellissimo e lontano dallo stress.

Scopriamo le 3 meravigliose località di mare italiane dove andare in vacanza e trovare ancora caldo. Ovviamente sono tutte nel sud Italia, dove in alcune località non si usa neanche il riscaldamento in casa grazie alle temperature miti tutto l’anno. Sicuramente non usano il riscaldamento a Lampedusa. Questo lembo di terra è la propaggine più meridionale dell’Italia. Lampedusa è al largo delle coste della Sicilia, ma è più vicina alla costa africana. Qui le temperature ad ottobre oscillano tra 21 e 24 gradi e a novembre tra 17 e 21 gradi. L’isola ha spiagge incantevoli, in particolare la famosissima spiaggia dei Conigli, tra le più belle d’Italia.

Due isole con spiagge da sogno

Se Lampedusa si raggiunge in aereo, Favignana, altra meravigliosa isola della Sicilia, si raggiunge in traghetto da Trapani. Qui le temperature a ottobre oscillano tra 15 e 23 gradi e a novembre tra 11 e 18 gradi. Il borgo di Favignana è bellissimo. Come sono belle le spiagge di Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, Scalo Cavallo. Una visita la merita anche lo stabilimento della Tonnara Florio.

Anche la Sardegna ha temperature veramente piacevoli ad ottobre e novembre, in particolare il sud dell’isola. A Villasimius ad ottobre la temperatura varia tra 18 e 24 gradi e quella dell’acqua è attorno ai 20, 21 gradi. Mentre a novembre variano tra 14 e 19 gradi. Qui le spiagge fanno a gara per bellezza, da Punta Molentis, alla spiaggia del Riso. Dalla Spiaggia di Cava Usai a quella di Timi Ama. Villasimius dista circa 60 km da Cagliari e quindi è possibile visitare facilmente le bellezze del capoluogo isolano.

