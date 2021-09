Da ieri siamo in quella che è la stagione più poetica, l’autunno. I suoi colori sono quelli caldi e avvolgenti che assumono le foglie degli alberi e che hanno i suoi frutti. Tonalità che la natura ha combinato in modo perfetto. Possiamo sfruttarli e portare un po’ d’autunno dentro casa anche noi realizzando dei centrotavola stupendi e a effetto. Belli da vedere per noi, ma tanto più adatti se abbiamo ospiti a cena da lasciare incantati.

Con queste 2 idee di luminosi centrotavola a tema autunnale susciteremo lo stupore degli ospiti

Ci serviranno materiali naturali facilmente reperibili nei prati e nei boschi in questa stagione: un ramo dalle foglie variopinte, ricci di castagna e ghiande. Naturalmente oltre a quelli suggeriti se ne possono aggiungere altri a proprio gusto e dando libero sfogo alla fantasia.

Oltre ai materiali naturali saranno necessari:

un barattolo alquanto grande e capiente;

filo di luci bianche o gialle funzionanti con batterie.

Non dovremo far altro che assemblare il tutto. Mettiamo sul fondo del barattolo le castagne, le ghiande o altri elementi. Inseriamovi poi il ramo incastrandovelo e facendolo sporgere al di fuori del barattolo. Posizioniamo allora le lucine sopra il ramo facendole terminare poi all’interno del barattolo, illumineranno la nostra composizione dai colori caldi dandole maggiore rilievo.

Seconda idea

Il secondo centrotavola ugualmente illuminerà la nostra tavola ma in maniera diversa sfruttando un frutto di stagione. Ci serviranno:

mele abbastanza grandicelle e di colore rosso, completamente o sfumato;

candeline con base in metallo;

limone;

matita;

coltello o taglierino e cucchiaio.

Rimuoviamo prima di tutto lo stelo delle nostre mele. Poggiamo le candeline al centro delle mele e tracciamone il contorno con la matita. Scaviamo con un coltello il cerchio ottenuto, per facilitare il lavoro incidiamo prima una x centrale. Dobbiamo rimuovere sufficiente polpa per potervi inserire la nostra candelina, per farlo possiamo aiutarci anche con un cucchiaio.

Una volta fatto spremiamo il succo di limone e bagniamoci la mela, in questo modo non scurirà. Possiamo poi posarvi finalmente la candelina all’interno e accenderla. Si raccomanda massima attenzione nel tenerla d’occhio per evitare bruciature e danni.

Poiché porremo le mele a tavola è sconsigliato usare candeline profumate poiché l’odore potrebbe infastidire durante il pasto.

Possiamo disporre le mele in senso verticale al centro del tavolo, ma vi è un’ulteriore idea che dà un tocco in più. Riempiamo una zuppiera d’acqua e poniamole a galleggiare all’interno, sarà più scenico e sicuro. In più possiamo mettere nell’acqua anche altri elementi che richiamino l’autunno.

Con queste 2 idee di luminosi centrotavola a tema autunnale susciteremo lo stupore degli ospiti e la loro ammirazione. Nessuna tavola autunnale risulterà preparata in modo più originale, elegante e pertinente. Possiamo poi far dell'autunno il tema della serata e modellarvi sopra il nostro menù. Ad esempio potremo servire al termine dei pasti questo golosissimo dolce arricchito da un gustoso frutto di stagione che si prepara in 10 minuti.