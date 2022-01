Manca ormai poco all’arrivo dell’Epifania, l’ultima giornata di una una lunga serie di feste che si succedono e con la quale chiudere in bellezza.

Tanto più che in Italia siamo tutti particolarmente affezionati alla cara e dolce Befana che porta dolciumi e carbone ai bambini. Indispensabile, quindi, una calza per raccogliere i doni, averla è un’abitudine per i piccini ma anche per gli adulti legati a questa tradizione.

Ecco come realizzare in casa una calza della Befana in feltro così dettagliata e vivace da sembrare acquistata

Spesso ci si trova a poca distanza dall’Epifania sprovvisti di calza. Ciò perché magari quelle degli anni precedenti sono consumate e rotte, soprattutto se riempite fino all’orlo in passato. O ancora, magari ne vorremmo una nuova, diversa e magari anche più carina. Magari per regalarla e suscitare il sorriso di chi la riceverà, grande o piccino che sia.

Non vi è bisogno di girare per negozi e di spendere soldi perché possiamo farla da noi. Con un po’ di fantasia e qualche materiale possiamo fare di tutto. L’abbiamo già visto ad esempio per creare vasi pensili fai da te e altri oggetti pratici per la casa con le grucce.

Non bisogna pensare che una calza fatta in casa sia più arrangiata, se ne possono ottenere di bellissime con le giuste idee. In più, saranno anche personalizzate.

Ci serviranno

cartoncini;

matita e forbici;

feltri di diversi colori;

cotone;

nastro doppio a fantasia;

ago e filo (o, in sostituzione, colla per tessuti);

nastrino;

spilli.

Il progetto

Ecco come realizzare in casa una calza della Befana in feltro così dettagliata e vivace da sembrare acquistata:

Come prima cosa dobbiamo ricavare la sagoma per la calza. Ricalchiamone una vecchia sul cartoncino e ritagliamola, o scarichiamo qualche modello da internet. Nel tracciare la sagoma, cerchiamo di allargare leggermente i bordi, ci serviranno per le cuciture.

Poggiamo la sagoma sul feltro e tracciamone i contorni con una matita, preferibile con una mina dura così che sia visibile.

Ricalchiamo un’ulteriore sagoma sul feltro, ma girandone il piede nel verso opposto: in questo modo i segni della matita si troveranno all’interno. Questa sarà la sagoma superiore.

Ritagliamo le forme dal feltro.

Su un cartoncino scriviamo il nome della persona destinarla realizzando delle letterine bombate.

Disegniamo poi su un ulteriore cartoncino la semplice sagoma di un omino di pan di zenzero. Ritagliamo i disegni.

Dal feltro di colore diverso da quello della calza, ritagliamo le letterine. Possiamo fissarle al tessuto con gli spilli per facilitarci. Dal feltro marrone taglieremo due omini. Sul primo, realizziamo bottoncini di feltro, occhi e bocca

Sovrapponiamo i due omini e cominciamo a cucirli tra loro dai bordi. Giunti quasi al termine, imbottiamo con del cotone e terminiamo la cucitura. Avremo ottenuto un pupazzetto che applicheremo al centro della parte superiore della calza. Al di sotto vi applicheremo poi anche le nostre letterine.

Uniamo le due sagome della calza sovrapponendole l’una sull’altra e cuciamole facendo passare il filo lungo i bordi esterni. Avremo ottenuto la nostra calza finalmente.

Applichiamo del nastro lungo tutto il bordo superiore e cuciamovi nell’angolo esterno un nastrino annodato per appenderla. Il risultato sarà a dir poco strepitoso.

Approfondimento

Non solo per bucato e orto, ecco come riciclare la cenere del camino in modo inaspettato quanto utile