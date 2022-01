Che goduria queste polpette che si sciolgono in bocca senza carne né pesce da cucinare in forno o in padella

A causa dei numerosi impegni lavorativi e personali è spesso difficile trovare il tempo necessario per cucinare.

Inoltre, non è mai facile trovare delle ricette alternative e sfiziose ma non troppo pesanti da servire a tutta la famiglia.

Per esempio, oltre che alla griglia o in padella, ecco come cucinare un petto di pollo incredibilmente croccante e sfizioso a cui sarà impossibile resistere.

Ci sono diverse varianti di polpette che possiamo personalizzare a nostro piacimento, anche a seconda degli ingredienti che abbiamo in casa.

Ecco svelato il perché chi non prova queste gustosissime e croccanti polpette non sa davvero cosa si perde, soprattutto gli amanti del salmone.

Invece le polpette di zucchine e patate che andremo a preparare non contengono né carne né pesce ed anche i più piccoli ne saranno golosi.

Le quantità di questa ricetta sono per due persone, quindi se in famiglia siamo più numerosi dovremo solo aumentare la quantità degli ingredienti.

Dovremo lavare 300 grammi di zucchine e dopo averla sbucciata e tolto il loro picciolo dovremo grattugiarle.

Dopodiché disponiamole in uno scolapasta ed aggiungiamo del sale grosso, per poi lasciarle riposare affinché perdano tutta l’acqua che contengono in modo naturale.

Intanto avremo bisogno di 200 grammi di patate da lavare bene e da mettere in una pentola colma di acqua bollente e salata per cuocerle.

Quando si saranno ammorbidite dovremo scolarle e farle raffreddare, pelarle e porle in una terrina.

Come prepararle

Procediamo schiacciando bene le patate con una forchetta finché diventeranno purea ed aggiungiamo le zucchine preparate, 150 grammi di Philadelphia, 40 grammi di parmigiano grattugiato ed un uovo.

A piacimento potremo aggiungere ancora un pizzico di noce moscata, sale, pepe ed infine mescolare il tutto finché avremo ottenuto una crema compatta e omogenea.

In una ciotola prepariamo del pangrattato che utilizzeremo per rendere più croccanti le polpette preparate ricoprendole completamente.

A questo punto mettiamole in una teglia col fondo coperto con la carta da forno e versiamoci dell’olio extravergine d’oliva.

Inseriamole in forno preriscaldato e lasciamo cuocerle per una ventina di minuti a 190°C girandole a metà cottura, dovremo ottenere una superficie ben dorata.

Altrimenti, se preferiamo la cottura in padella, dopo aver messo abbondante olio di semi per la frittura, quando la temperatura raggiunge i 170° circa immergiamo le polpette.

Cuociamole per circa 3 minuti, anche in questo caso mirando ad ottenere una bella doratura ed infine mettiamole su un piatto con della carta assorbente.

Le polpette di zucchine e patate saranno pronte per essere servite a tutta la famiglia per un pasto sfizioso.

Che goduria queste polpette che si sciolgono in bocca senza carne né pesce da cucinare in forno o in padella con pochi e semplici ingredienti.

Maggiori informazioni

Sarebbe consigliato consumare le polpette appena preparate, altrimenti basterà congelarle ancora crude, prima di cuocerle.

All’interno possiamo mettere ingredienti a nostro piacimento, per esempio sostituendo il formaggio Philadelphia con della ricotta.

