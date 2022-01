Quest’anno molti italiani hanno deciso di trascorrere a casa le vacanze natalizie. Ma anche chi non si è mosso dalla propria regione per Natale e Capodanno, è ancora in tempo per una vacanzina dell’ultimo minuto durante il weekend dell’Epifania. Sicuramente anche a causa del Covid, in questo periodo si possono trovare dei biglietti aerei a prezzi stracciati anche all’ultimo minuto, e spesso per destinazioni dal clima mite e soleggiato che ci permettono di sfuggire almeno per qualche giorno al grigiore dell’inverno. Oggi proponiamo una di queste destinazioni, che sempre più italiani apprezzano anche se si mantiene lontana dalle folle.

Non è troppo tardi per regalarsi un weekend dell’Epifania in questa destinazione con voli stracciati e sole splendente

Ma di quale destinazione stiamo parlando? Della soleggiata e calda Cipro, splendida perla del Mediterraneo, che ci regala un’atmosfera da sogno anche nel cuore dell’inverno. Nonostante la sua storia recente così tormentata, Cipro fa del turismo la colonna portante della sua economia, e per una buona ragione. L’isola sa donarci bellezze naturali, storiche e architettoniche che sembrano inesauribili. Senza dimenticare ovviamente quelle gastronomiche. La sua posizione all’estremità orientale del Mediterraneo la rende un vero e proprio crocevia di culture, protagonista della storia sin dai tempi più antichi. Certamente questo gioiello vale una visita. Non è troppo tardi per regalarsi un weekend dell’Epifania in questa destinazione con voli stracciati e sole splendente.

Quali sono le temperature a gennaio

Se non sopportiamo più il freddo invernale, Cipro sarà un balsamo per la nostra anima. Le temperature diurne a gennaio sono tra i 10 e i 23 gradi, mentre di notte generalmente non scendono sotto i 5-8 gradi. Se le giornate sono limpide, ci si può addirittura avventurare in spiaggia, e il meteo è perfetto per escursioni nell’entroterra. Ma che cosa c’è da vedere in particolare a Cipro?

Monumenti, monasteri e spiagge

Protagoniste dell’estate cipriota sono certamente le spiagge dell’isola, che però si fanno amare anche in inverno. Tra le più amate c’è la spiaggia Nissi, sulla costa meridionale non lontano da Larnaka, o la spiaggia Lara, a ovest. Non facciamoci mancare anche le bellezze archeologiche, come le famose Tombe dei Re, vicino a Pafo. Vale una visita anche il ricco museo archeologico di Cipro, a Nicosia. Ricchissima di attrazioni è anche la zona di Aiya Napa, con le sue spiagge, i suoi locali, la sua arte e i suoi monasteri, situata sulla costa meridionale dell’isola. Insomma, un vero paradiso da scoprire a pochi passi da casa.

