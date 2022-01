La stagione invernale spesso può renderci più stressati, i vari impegni giornalieri, il freddo e le giornate buie non aiutano ad allontanare il senso di fatica. Purtroppo, però, è molto difficile nascondere la stanchezza e la pelle spenta, il nostro viso comunica tutti i nostri malesseri.

Quando ci guardiamo allo specchio notiamo come il nostro volto sia particolarmente affaticato e il colorito è pallido. Questa condizione di certo ci scoraggia ed uscire fuori di casa potrebbe farci sentire a disagio.

Non bastano le ore di sonno a donarci quell’aria rilassata e fresca che vorremmo avere, allora affidiamo tutto al trucco. Sicuramente potrebbero essere d’aiuto massaggi al viso o rimedi naturali che alleviano il gonfiore degli occhi, ma ci vorrà un po’ di tempo prima di vedere i risultati.

Come valorizzare la carnagione e migliorare lo sguardo stanco con queste semplici creme economiche

Per riuscire a nascondere la stanchezza il make up potrebbe essere di grande aiuto, ma questo non vuol dire mettere strati infiniti di fondotinta e cipria. Perché se esageriamo con certe applicazioni, il risultato potrebbe essere troppo artefatto.

Prima di tutto, perciò, dobbiamo idratare la pelle e utilizzare i prodotti giusti per nutrirla, seguiamo poi un’alimentazione corretta. Ricca di minerali e vitamine e optiamo per un trucco naturale che risalti i nostri pregi.

Adattiamo i colori giusti per definire gli occhi e dare un effetto lifting naturale, teniamo ciglia e sopracciglia in perfetto ordine. Inoltre, in commercio, oltre le famose BB cream, esistono anche le CC cream, che si differenziano dalle prime perché in più uniformano il colorito e proteggono la pelle.

Sono adatte e nascondere con discrezione gli inestetismi, “annullando” le macchie del viso e perfezionando l’incarnato. Contiene filtri solari e leviga la pelle donando un effetto molto omogeneo, senza appesantire ne variare il nostro colore naturale. La buona notizia è che potremo acquistarle a prezzi molto interessanti e convenienti.

CC cream

Solitamente hanno una copertura maggiore rispetto alla variante BB, ma meno del classico fondotinta, eppure sarebbero in grado di coprire certi inestetismi dovuti anche alla stanchezza. Quindi potrebbero essere adatte a donne che hanno superato i 30 anni, ma non essendo troppo aggressive sono adatte a qualsiasi età. Possiamo scegliere tra vari tipi con diversi livelli di protezione solare ed estratti naturali.

Alcuni prodotti contengono anche acido ialuronico, olio di argan, antiossidanti e basterà individuare la tonalità che si avvicina al nostro colorito. I prezzi sono particolarmente accessibili, partono da circa 5 euro, a seconda delle dimensioni e caratteristiche specifiche.

Ecco, dunque, come valorizzare la carnagione e migliorare lo sguardo stanco con queste semplici creme economiche, che nascondono con discrezione le nostre imperfezioni.