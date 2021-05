La cucina è il luogo più utilizzato dell’intera abitazione, per un motivo o per un altro siamo sempre alle prese con i fornelli. Che sia per una distrazione quando il cibo cade sul piano cottura, o semplicemente per una fiamma troppo elevata capita spesso che i fornelli si anneriscano e si sporchino.

I fornelli anneriti danno sempre quella spiacevole sensazione di sporco, ma quindi come fare per avere fornelli puliti e come nuovi?

Un errore che spesso molti commettono è quello di mettere i bruciatori in lavastoviglie. Questa tecnica non fa che annerire maggiormente i fornelli che a contatto con sostanze basiche come i detersivi della lavastoviglie tendono a scurirsi.

In commercio esistono diversi prodotti abrasivi da poter utilizzare, tuttavia, sono davvero poco ecologici e molto aggressivi per l’ambiente ed anche per noi.

Ecco come pulire i fornelli per averli sempre lucidi come appena comprati senza sforzi e con un ingrediente che tutti abbiamo in casa.

L’aceto

Un rimedio naturale, super economico ma davvero efficacissimo per rimuovere lo sporco ma anche per lucidare i fornelli è l’aceto.

Il segreto sta nel preparare una soluzione di acqua e aceto dove immergere i fornelli, ma vediamo come.

Servono 250 ml di aceto e 4 cucchiai di bicarbonato.

Mettere a bollire in una casseruola all’incirca 2 L di acqua e poi aggiungere l’aceto. A questo punto immergere nell’acqua i bruciatori e lasciar bollire per 10 minuti. Spegnere il fuoco e lasciare in ammollo i fornelli per 2 ore. Ad uno alla volta cospargerli di bicarbonato e strofinarli con una spugnetta ruvida. Se il fornello dovesse risultare ancora grasso aggiungere una goccia di detersivo per i piatti. Sciacquare ed asciugare bene per evitare che si arrugginiscano.

Il sapone di Marsiglia

Ma i consigli non sono ancora finiti qui, infatti un altro economico ed efficacissimo rimedio per la pulizia dei fornelli è una semplice saponetta, qualsiasi essa sia. Se poi vogliamo utilizzarne una nello specifico è preferibile che la scelta ricada sul sapone di Marsiglia. Basterà bagnare i fornelli e poi strofinarli con una saponetta. Lasciare agire per qualche minuto e poi sfregare con una spugnetta ruvida e risciacquare.

Approfondimento

