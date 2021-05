Durante la notte può capitare a tutti di russare e non è un grande problema se avviene in maniera occasionale.

Tutti infatti, prima o poi, possiamo beccarci un raffreddore, o non digerire bene la cena magari un po’ troppo pesante.

Tuttavia, quando il russamento diventa cronico i problemi iniziano ad essere più seri.

I fastidi legati alla roncopatia, infatti, possono intaccare direttamente la tranquillità ed il riposo, generando squilibri anche a livello psico-fisico.

Non solo di chi ne soffre, ma anche di chi sta di fianco o nelle stanze limitrofe.

Per questo motivo, ecco le 2 abitudini da eliminare subito per smettere finalmente di russare e garantire sonni tranquilli a sé stessi ed agli altri.

Smettere di fumare e di bere alcolici prima di dormire

In questo articolo, non andremo a trattare tutti quelle cause fisiche che possono causare la roncopatia.

Infatti, in caso di deformazioni del setto nasale, o difetti anatomici a bocca, lingua e gola, bisogna soltanto affidarsi ad un medico specializzato.

Ci limiteremo soltanto a consigliare ai nostri Lettori di cambiare delle abitudini che spesso causano questo disturbo, o lo aggravano.

Stiamo parlando del fumo e del consumo di alcolici.

Per quanto riguarda il primo, il consiglio è proprio quello di smettere del tutto di fumare. Questa pratica, infatti, irrita vie aeree e gonfia le mucose, rendendo difficile il regolare passaggio dell’aria durante la respirazione.

Mentre il secondo, soprattutto se ne abusiamo prima di dormire, può generare un eccessivo rilassamento dei muscoli che poi genera il russamento.

Quindi, ecco le 2 abitudini da eliminare subito per smettere finalmente di russare e garantire sonni tranquilli a sé stessi ed agli altri. Ora vedremo un consiglio pratico per attenuare questo disturbo.

Estratto di valeriana

Uno dei metodi naturali più efficaci per attenuare il russamento e l’insonnia, è l’estratto di valeriana.

In commercio di può trovare sia essiccata, e quindi ideale per preparare tisane, infusi e decotti; oppure sotto forma di compresse, o gocce.

In ogni caso la valeriana ha proprietà sedative e rilassanti, che col tempo possono migliorare la qualità del sonno. È importante però ricordare che non va assunta insieme ad altri farmaci, sonniferi, tranquillanti o alcolici!