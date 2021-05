Con la bella stagione arriva anche la voglia di rinnovare e rallegrare l’arredamento per adattarlo alle luminose e calde giornate estive.

C’è chi ne approfitta per un vero e proprio restyling della casa, chi invece decide di cambiare coperte e copridivano con colori più frizzanti.

Un’alternativa ancor più azzeccata è di cambiare le tende. Infatti, se d’inverno anche i colori più freddi o neutri potevano donare all’ambiente un’atmosfera piacevole, d’estate sarebbe meglio optare per colori dalle tonalità più calde.

Quindi, ecco come scegliere il colore perfetto per le tende d’estate, che rallegri ed illumini gli ambienti della casa.

Soggiorno e cucina

In questi due ambienti i colori vivaci e caldi dovrebbero primeggiare. Il giallo, l’arancio, il rosa ed il verde sono l’ideale.

In cucina si potrà scegliere una tonalità un po’ più chiara, magari con tende non del tutto coprenti per far passare più luce possibile.

Invece, in soggiorno si consiglia di optare per una combinazione di tessuti. Infatti, scegliendo le tende doppie, una più fine, chiara e semitrasparente, ed una più spessa della stessa tonalità ma più coprente, si avranno molti vantaggi. Per esempio, si potrà decidere di tenere a lato quelle più coprenti per avere una sala luminosa. Oppure di tirare anche le tende spesse, per avere una maggior privacy e proteggersi in parte dal calore del sole.

Camera da letto

In questo caso, siccome la camera da letto è dedicata al riposo ed al relax, si può optare per tonalità meno calde. Inoltre, qui si consiglia di scegliere delle tende oscuranti, sia per avere una maggiore privacy, sia per impedire al sole di scaldare troppo la stanza. Poi, per il colore è preferibile non creare contrasto con l’arredamento, per avere un effetto più riposante.

Anche qui, le tende doppie sono una buona alternativa, per avere la scelta tra privacy e freschezza, o luce e calore.

Seguendo questi semplici consigli sarà facile scegliere il colore perfetto per le tende d’estate, che rallegri ed illumini gli ambienti della casa.