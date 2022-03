Secondo la tradizione popolare ci sono 3 macchie che rappresentano un vero e proprio incubo per i nostri vestiti. Parliamo dell’unto, di alcuni frutti saporiti ma pericolosi come le ciliegie e soprattutto della candeggina. Macchie che devono essere affrontate immediatamente, per evitare di gettare via il capo di abbigliamento indossato. Il problema sussiste nel momento in cui la macchina va ad aggredire un vestito nuovo e magari pure costoso. A quel punto, dato l’investimento, conviene cercare tutte le soluzioni possibili per salvare il patrimonio. La primissima cosa da fare è la velocità di intervento. Cosa che però non accade così spesso quando ci sono di mezzo i bambini.

Per fortuna, la macchia più difficile da rimuovere è quella di candeggina, con la quale i più piccoli non hanno a che fare. Cerchiamo allora qualche suggerimento utile proprio per combattere la candeggina killer. Ecco come provare a rimuovere la candeggina dai tessuti, provando, come si dice a “salvare il salvabile”.

Il metodo moderno applicato a quello della nonna

Il primo sistema efficace che andiamo a vedere è un mix di modernità e tradizione della nonna. Smacchiatore e acqua bollente sono i due nemici numero 1 della candeggina. Nel momento in cui stiamo facendo le pulizie e, inavvertitamente ci siamo macchiati con questa sostanza, proviamo ad:

applicare proprio sulla macchia di candeggina lo smacchiatore attivo, lasciandolo agire per 5 minuti;

dopodiché, prendendo una pentola con acqua calda, inseriamo il capo e lasciamolo immerso assieme al detersivo che usiamo per fare la lavatrice.

Ovviamente, cerchiamo di utilizzare una pentola dismessa dalle funzioni di cucina.

Ecco come provare a rimuovere la candeggina dai tessuti senza dover per forza buttare via l’indumento macchiato

Molto più difficile è la situazione in cui la macchia non sia fresca e il tessuto si sia già scolorito. Quindi, tecnicamente, ma cosa importante da sapere, non parliamo più di macchia, ma di decolorazione del tessuto. Una soluzione più costosa ma da tentare se il capo è di valore, è quella di portarlo in tintoria. Dando l’okay per provare dei trattamenti chimici anche abbastanza costosi. Oppure, agire utilizzando i pennarelli per tessuti e i famosi prodotti di coloreria. Partendo però dal presupposto che il colore originale non tornerà più come nuovo. La speranza è quella magari di aver macchiato un capo di colore chiaro, rendendolo quindi scuro e cercando di coprire la macchia

