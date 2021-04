Una delle superfici maggiormente visibile quando è sporca è il vetro del forno. Ma anche quello del microonde non scherza. Unto, schizzi, depositi e resti alimentari vanno a depositarsi che è un piacere. E, se non li rimuoviamo in fretta, rischiano anche di puzzare. Oltre a fare incrostazioni. Vetri interni del microonde e del forno sempre più luccicanti con un semplice prodotto casalingo che costa meno di 1 euro: il detersivo per piatti. Vediamo in questo articolo come fare con i nostri Esperti.

Molti sistemi per pulire i vetri dei forni di casa

Sono parecchi a dire il vero i sistemi per pulire i vetri dei forni di casa, in alcuni casi, smontando anche quello più spesso e doppio del forno tradizionale. Dalla soluzione di acqua e bicarbonato, fino a quella con l’aceto bianco, passando anche per i limoni. Sono tutte alternative naturali in grado di funzionare, senza usare prodotti chimici. Ma, il nostro suggerimento prevede vetri interni del microonde e del forno sempre più luccicanti con un semplice prodotto casalingo che costa meno di 1 euro, come un qualsiasi detersivo piatti. Ovviamente se volessimo dirottare la nostra scelta su un detergente similare naturale, il prezzo lieviterebbe, ma non certamente il risultato. Che rimarrebbe sempre positivo.

Cosa ci serve per pulire col detersivo piatti

Questo tipo di pulizia, tra tutti, è quello sicuramente più veloce, perché prevede semplicemente di utilizzare un panno in microfibra e del detersivo per piatti. Basterà inumidire un lato del panno e utilizzarlo per pulire assieme al detersivo. Ripassare con l’altro lato, per rimuovere e lucidare. Consideriamo una cosa molto importante: le stesse case produttrici, consigliano una pulitura costante per garantire all’elettrodomestico una vita più lunga. Dobbiamo, ovviamente calcolare, l’uso che ne facciamo, ma solitamente, il suggerimento è quello di fare questo passaggio almeno una volta la settimana.

