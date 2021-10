Sembra un paradosso, ma nell’era delle piattaforme streaming può essere un problema scegliere che film guardare la sera. Tra Amazon Prime Video, Netflix, Rai Play e chi più ne ha più ne metta, abbiamo una vastissima scelta di film e serie.

Scegliere non è mai stato così difficile, la proposta è davvero ampia ed è difficile orientarsi. Spesso questi film e serie non sono adatte ai più piccoli che noi giustamente vogliamo proteggere da scene non appropriate. Oggi, perciò, scopriamo come proteggere i bambini dalle scene spinte e di violenza nei film grazie a questo utilissimo sito.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Attenzione perché non tutti i film vanno bene per tutti

Le piattaforme di streaming hanno una vasta scelta di film adatti a tutta la famiglia, perfetti per una serata cinema tutti assieme. Quando vediamo un film del genere che tiene incollati tutti quanti allo schermo per un’ora e mezza ci si scalda il cuore e vorremo che l’esperienza si ripeta.

Purtroppo, però, è più probabile che invece non si trovino film adatti e che si sprechi tempo a cercare qualcosa di adatto e si possa anche incorrere in film del tutto inadatti che potrebbero turbare la sensibilità. Moltissimi film contengono scene di violenza gratuita oppure scene spinte del tutto fuori luogo per i più piccoli.

Ecco come proteggere i bambini dalle scene spinte e di violenza nei film grazie a questo utilissimo sito

Molto spesso abbiamo sentito parlare del termine “spoiler” che indica semplicemente lo svelamento del finale o dei particolari rilevanti di una storia. Nessuno vuole che si svelino aspetti della trama prima di esserseli gustati sullo schermo, tranne in certi casi. Se vogliamo sapere se il tale film è adatto a tutta la famiglia o meno, abbiamo bisogno di un sito di spoiler ed è qui che ci viene utile does the dog die.

Questo sito in inglese ci aiuta a capire che tipo di film ci stiamo accingendo a guardare. È possibile vedere se nel film ci sono scene spinte, persone che compiono violenza, scene disgustose, e se appunto il cane muore. È possibile scoprire in anticipo cosa accadrà e vedere se il film affronta problemi che potrebbero turbarci. Si tratta di uno strumento creato apposta per evitare traumi nelle persone che guardano film, molto utile per scegliere che film guardare la sera in famiglia.

Approfondimento

Un appassionante film per tutta la famiglia che cambia la vita di chi lo guarda.