Questa zuppa leggera e semplice da preparare è un vero concentrato di benessere e di gusto

Per far fronte ai primi freddi e prevenire i malanni di stagione bisogna fare il pieno di verdure ricche di importanti sostanze nutritive. Sicuramente le zuppe sono un ottimo modo per consumarle: sono calde, golose, fatte di pochi ingredienti, spesso anche economiche. Tra le tante ricette, questa zuppa leggera e semplice da preparare è un vero concentrato di benessere e gusto, grazie alla zucca, ai cavoletti di Bruxelles e alle mandorle.

I benefici degli ingredienti

La zucca ha un elevato potere antiossidante, rallenta l’invecchiamento cellulare ed è un elisir naturale di bellezza, soprattutto per la pelle e per gli occhi. È, infatti, ricca di vitamina A, vitamina E, vitamine del gruppo B. Contiene anche calcio, fosforo e magnesio per la salute delle ossa ed è fonte di triptofano che combatte ansia e insonnia.

I cavoletti di Bruxelles sono anch’essi ricchi di antiossidanti, di vitamina A, K e alcune del gruppo B. Sono remineralizzanti, stimolanti dell’attività cerebrale, in quanto aiutano la concentrazione e sono utili per chi soffre di anemia.

Le mandorle sono invece ricche di minerali, infatti ne bastano poche per far bene al cuore, alla mente e ai muscoli.

Questa ricetta è inedita, alternativa e sfiziosa grazie alla croccantezza delle mandorle e al loro caratteristico sapore leggermente amarognolo.

Ingredienti per due persone:

350 g di cavolini di Bruxelles già puliti

250 g di zucca

1 cipolla

40 g di mandorle

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Lavare i cavolini di Bruxelles, eliminare il gambo e le foglie esterne più dure, poi dividerli a metà.

Affettare la cipolla e farla imbiondire nell’olio extravergine d’oliva, poi aggiungere i cavolini di Bruxelles, salarli e lasciarli cuocere per 3 o 4 minuti, girandoli di continuo.

Nel frattempo tagliare a dadini la zucca e aggiungerla al resto degli ingredienti. Coprire le verdure a filo con acqua bollente e aggiungere sale e pepe.

Cuocere fino a quando le verdure saranno morbide, ma ancora intere.

In attesa della cottura, in una padella tostare le mandorle, che verranno usate per accompagnare la zuppa ancora calda.

Un ultimo consiglio: il modo più semplice per eliminare il tanto odiato odore dei cavoletti è quello di mettere sopra la pentola una tazzina piena d’aceto, quest’ultimo evaporando contrasta l’odore diffondendo il suo caratteristico aroma.