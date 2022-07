I piatti più buoni non sono necessariamente quelli più laboriosi e complessi. A volte la bontà risiede proprio nella semplicità della preparazione e nella qualità della materia prima. Quindi se abbiamo deciso di preparare un piatto prelibato, possiamo semplicemente metterci all’opera senza timore di passare un’infinità di tempo ai fornelli. Ora che il caldo si fa sentire un buon primo di pesce è proprio quello che ci vuole.

Semplice e veloce

Un piatto di linguine al pesce spada si prepara in circa mezz’ora ed è ottimo da consumare sia a pranzo che a cena. Non richiede particolari abilità culinarie e nella sua semplicità è alla portata di tutti. È necessario tuttavia seguire alcuni piccoli accorgimenti che garantiranno la riuscita della preparazione. Il pesce spada deve essere freschissimo e non deve cuocere troppo. Infatti una cottura eccessiva lo renderebbe gommoso. Inoltre nella scelta dei pomodori, meglio orientarsi sui datterini che si sposano molto bene con il sapore dello spada.

Ingredienti per due persone:

160 g di linguine;

150 g di pesce spada;

8 pomodorini;

30 ml di vino bianco;

olio extravergine di oliva q.b.;

1 spicchio d’aglio;

farina q.b.;

peperoncino q.b.;

granella di pistacchi q.b.;

qualche fogliolina di menta.

Ecco come preparare uno squisito primo piatto di pesce, cremoso e gustoso, perfetto in estate per un pranzo o una cena

Per il nostro piatto puliamo accuratamente il pesce spada privandolo della pelle e dell’ossicino centrale. Tagliamolo poi a piccoli pezzi che passeremo nella farina. Ora mettiamo a bollire l’acqua per cuocere le linguine. Nel frattempo in un tegame capiente facciamo rosolare lo spicchio d’aglio nell’olio e dopo poco aggiungiamo il peperoncino. Poi uniamo i pomodori tagliati a piccoli pezzi e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Ora possiamo versare anche il pesce spada e lasciar rosolare velocemente. A questo punto sfumiamo con il vino bianco, aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere a fuoco dolce.

Nel frattempo avremo lessato le linguine riducendo la cottura di pochi minuti. Le verseremo direttamente nel sughetto senza scolarle perfettamente e le lasceremo cuocere insieme agli altri ingredienti aggiungendo un po’ di acqua di cottura, se necessario. A cottura ultimata, nel piatto, decoreremo con granella di pistacchi e qualche fogliolina di menta. Ecco come preparare uno squisito primo piatto perfetto per una cena in estate.

Questa ricetta prevede anche una versione in bianco, senza pomodori. In questo caso è sufficiente seguire lo stesso procedimento e alla fine aggiungere un po’ di acqua di cottura in più se la preparazione dovesse risultare troppo asciutta.

