Chi prima chi dopo, tutti prima o poi veniamo colpiti dall’inarrestabile scorrere del tempo. Superata una certa età, infatti, quando ci guardiamo allo specchio non ci riconosciamo più e la tonicità del nostro fisico sembra un lontano ricordo. Le zone che maggiormente vengono interessate sono fianchi, glutei, addome che, però, in qualche modo possiamo tentare di coprire con l’abbigliamento. Quello che invece non possiamo proprio mascherare, è la pelle cadente del collo e l’antiestetico doppio mento.

Oltre a creme e olio idratante ecco un trucchetto che farebbe sparire doppio mento e rughe dal collo

I fattori collegati alla comparsa di questi inestetismi possono essere molteplici. La pelle cadente dipende da una diminuzione del collagene che svolge la funzione di rendere elastica e polposa la pelle. Quando questo accade, la pelle del collo comincia a cedere diventando cadente. Inoltre, dato che nel collo vi è meno collagene rispetto al viso, questa parte sarà la prima ad essere interessata al cedimento. Il doppio mento, invece, può essere collegato a diverse ragioni. Tra queste troviamo la predisposizione genetica, un peso corporeo eccessivo e una errata postura.

In molti tentano di rimediare a questi problemi con alcune soluzioni cosmetiche come creme o alcuni oli naturali. Proprio a tal proposito, ne esistono alcuni del tutto naturali che non solo farebbero bene alla pelle ma anche ai capelli. Eppure oltre a creme e olio idratante esistono alcuni esercizi mirati per ritrovare il tono della pelle del collo e diminuire il doppio mento.

Pochi minuti al giorno

In tanti pensano che la soluzione a questo tipo di inestetismi sia solo l’intervento chirurgico. In realtà basta un poco di costanza per riuscire a ritrovare il tono della pelle del collo e attenuare il fastidioso doppio mento.

Quello che dovremo fare è eseguire un semplice esercizio tutti i giorni. L’esercizio si svolge in maniera semplicissima e quello che dovremo fare sarà stare in posizione eretta e piegare la testa all’indietro. Quando saremo con la testa piegata all’insù tiriamo fuori la lingua e spingiamola verso il naso. Manteniamo la posizione per 10 secondi per poi riportare la testa in posizione normale. Eseguiamo questo esercizio per 10 volte. Questa attività è utile ad elasticizzare i muscoli del collo riarmonizzando il muscolo tiroideo e sternocleidomastoideo. Se ripetuto con costanza, questo esercizio ci aiuterà a ritrovare l’elasticità del collo perduta.

Lettura consigliata

Dopo i 50 anni potremmo avere pancia piatta e fisico a clessidra con questi pochi esercizi e alimenti per dimagrire