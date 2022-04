Ogni giorno è scandito non solo da ore ma anche da azioni ripetitive. Dormiamo, ci laviamo e mangiamo. Ci sono tante altre attività, ma quelle sono basilari. Cucinare, ad esempio, può essere sia un bisogno che un piacere. Se si ha tempo, diventa, infatti, un’attività rilassante. E se cuciniamo per qualcuno, diventa anche un atto di attenzione e di amore. Se di solito si preparano piatti semplici, in occasioni particolari ci si può sbizzarrire con quelli più elaborati. Ci sono però dei tipi di primo che sono legati a pasti delle feste che ormai si possono cucinare anche durante la settimana.

Prendiamo ad esempio la pasta ripiena. Prima erano mamme e nonne le persone deputate a tirare la sfoglia e a farla. Anche adesso c’è chi si diletta nel prepararla, ma bisogna aggiungere che al supermercato si trova già pronta. In questo caso, se ne abbiamo voglia, possiamo cuocerla in pochi minuti e mangiarla anche durante un giorno feriale. Ciò che invece a volte ci fa dubitare è il tipo di condimento da abbinare, ad esempio, ai ravioli.

Come condire i ravioli ripieni di ricotta e spinaci

Ormai ce ne sono di tutti i tipi, ma i ravioli classici rimangono quelli con ricotta e spinaci. Nella nostra tradizione si possono anche mangiare conditi solo da un filo di olio extravergine d’oliva. In alternativa, far sciogliere un po’ di burro con della salvia e condirvi il piatto insieme a del Parmigiano grattugiato. Un condimento diverso consiste nell’usare un pesto di noci. Basterà frullare un po’ di mollica bagnata nel latte, un pezzettino di aglio, sale, pepe, della maggiorana e un pugno di noci.

Ecco il condimento giusto per ravioli ripieni con ricotta e spinaci oppure di pesce e di carne per un’esplosione di gusto

Per quanto riguarda i ravioli con ripieno a base di pesce, scaldare in padella con dell’olio qualche acciuga e aggiungere un po’ di olive verdi a rondelle. Versare poi il sugo, mescolare e poi condire i ravioli. Per una versione agrumata, rosolare un po’ di scalogno e aggiungere del filetto di branzino fatto a pezzetti. Ora sfumare col vino bianco e aggiungere la scorza di un limone grattugiata. Versare in padella i ravioli e servirli dopo qualche minuto.

Qualche idea per i ravioli di carne

Se invece preferiamo i ravioli con un ripieno di carne, ecco il condimento giusto: sugo con la salsiccia. Fare un soffritto, aggiungere in padella della salsiccia sbriciolata e sfumare col vino bianco. Aggiungere della passata di pomodoro oppure i pelati, sale e pepe. Cuocere tutto e poi condire i ravioli con una spolverata di Parmigiano grattugiato o Grana. In alternativa, questo tipo di raviolo si può condire con i funghi trifolati e del formaggio.

