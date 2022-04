Avere ospiti in casa non è piacevole quando sono in grado di danneggiarla o di portare malattie, che mettono a rischio la salute della famiglia. Ecco come liberarsi dei topi in casa evitando comportamenti, che potrebbero indurli a creare delle tane e a proliferare all’interno delle nostre abitazioni.

Accertarsi della presenza

I topi si adattano facilmente e sono agili, hanno un ottimo olfatto e attraverso la vista periferica rilevano i movimenti intorno. Hanno denti affilati con cui rosicchiano imballaggi di plastica e gomma, riuscendo ad aprire le confezioni sigillate. Sono attirati soprattutto dai posti caldi e si riparano facilmente essendo molto piccoli. Solitamente creano le tane dove possono reperire cibi con facilità. Anche i posti in cui trovano materiale utile per la proliferazione possono essere infestati. Carta, cotone, peli di animali domestici vengono presi di mira per la costruzione di un luogo sicuro.

Ci accorgiamo di avere i topi in casa perché dopo avere occupato un angolo, lasciano segni evidenti come mobili masticati, confezioni di cibo rosicchiate, escrementi. Se controlliamo dietro i lavandini, negli armadietti o nel retro della mobilia, è possibile trovare pezzi di spago o altro materiale. I topi sono rumorosi, quindi anche strani rumori provenienti dai muri potrebbero indicarci la loro presenza.

Ecco come liberarsi dei topi in casa senza candeggina, acidi o bicarbonato utilizzando rimedi che non li uccidono ma eliminano la tana

Per rendere la casa meno appetibile, dobbiamo sbarazzarci di tutte le fonti di cibo che potrebbero invogliare i topi a creare una tana. Conserviamo al meglio i cibi che preferiscono, come noci e cereali, e utilizziamo contenitori di vetro o metallo. Sigillare il cibo è un lavoro noioso ma efficace. Puliamo bene gli ambienti e liberiamoci del materiale di scarto, che potrebbero utilizzare per crearsi un rifugio. Carta, cartone, plastica, vecchie corde o spago. Teniamo pulito l’interno della casa ma anche la parte esterna. Vialetti, giardini e prati non devono avere fogliame o spazzatura di nessun genere. Dobbiamo anche assicurarci che tutti gli ingressi siano sigillati accuratamente e che non ci siano fori nei rivestimenti.

Questa è la maniera più sicura ed ecologica di proteggere i bambini e gli animali domestici dai topi. Per quanto riguarda i repellenti naturali, i topi non sopportano gli aromi di menta piperita, pepe di cayenna, chiodi di garofano. Dopo aver pulito per bene gli spazi in cui abbiamo trovato tracce, possiamo intingere batuffoli di cotone con oli essenziali e posizionarli. Non è necessario utilizzare prodotti chimici o candeggina. Anche uno spray di aceto di mele e acqua, se applicato una volta al mese, può ottenere ottimi risultati. Un metodo molto semplice ed innocuo con cui catturarli è quello di sistemare formaggio, noci e cereali dentro un bidone della spazzatura con apertura basculante. I topi entreranno dentro per mangiare e non potranno più uscire. Non è necessario ucciderli. Esistono numerose trappole simili a queste, che ci permettono di catturali vivi e portarli lontano dall’abitazione.

