Se i piccioni hanno scelto il nostro balcone o la terrazza come casa, ci troviamo di fronte a una situazione complicata da affrontare.

La sporcizia del guano, il pericolo dei parassiti e il rumore fastidioso diventano nemici della quotidianità e possono renderci la vita impossibile.

I piccioni scelgono con molta cura il posto in cui crearsi il nido.

Se hanno scelto il nostro balcone è perché hanno trovato una buona visuale sull’ambiente circostante, non ci sono predatori che possano attaccarli, possono accedere facilmente a cibo e acqua.

Senza rimedi drastici allontaniamo i piccioni dal balcone o dalla terrazza una volta per tutte

Il balcone o la terrazza non sono stati scelti casualmente ma dopo numerosi sopralluoghi durante i quali i piccioni in cerca di casa hanno studiato il territorio.

Nel momento in cui ci accorgiamo della presenza del nido per via dei numerosi escrementi o del loro tubare continuo, il problema è già in una fase avanzata.

Il nido potrebbe trovarsi sulla grondaia, in uno spazio angusto dietro al mobile che abbiamo in balcone, tra il muro e l’unità esterna del condizionatore. E il guano ha invaso questi posti in cui è scomodo, se non pericoloso, intervenire.

In commercio ci sono numerosi dissuasori che spesso infastidiscono i piccioni per qualche giorno ma non risolvono il problema in maniera definitiva.

Una delle soluzioni che si può adottare come prima misura è quella di infastidirli nelle ore serali in cui la visibilità diminuisce e il rischio per loro aumenta. Questo sistema funziona ma ci costringe a dedicare molto tempo a una attività che non possiamo seguire con costanza.

Ecco perché l’utilizzo delle reti antivolatili ci viene incontro. Una volta montate, i piccioni saranno dissuasi dal nidificare e l’effetto che si otterrà sarà immediato.

Le reti sono costruite in PVC, per legge devono essere infatti totalmente non infiammabili. Sono resistenti agli agenti atmosferici e possono trovarsi in commercio con un diverso grado di elasticità.

Un altro rimedio definitivo

La rimozione dei nidi e la disinfestazione della parte del balcone o della terrazza in cui i piccioni hanno vissuto sono operazioni che devono essere svolte seguendo i termini di legge.

È un impegno che ci porta a tralasciare rimedi estemporanei optando per quelli più efficaci che ci liberino dal problema per sempre.

In questo modo, senza rimedi drastici allontaniamo i piccioni dal balcone o dalla terrazza una volta per tutte con una strategia vincente.

La strategia consiste in una piccola spesa con la quale acquisteremo un sistema elettrostatico a bassa intensità che abbia un minimo impatto estetico ed ecologico.

Gli impulsi trasmessi a intervalli di tempo brevissimi non sono dannosi per i piccioni che memorizzano il disturbo presente nel posto abbandonandolo definitivamente.

I sistemi sono modellabili a seconda delle necessità e sono molto discreti.

In questo caso non si parla di rapporto qualità/prezzo ma si tiene conto dell’efficacia. Con una spesa contenuta possiamo risolvere il problema dei piccioni in maniera definitiva.