Dopo una scorpacciata o un periodo in cui si mangia male, è normale sentirsi gonfi e pesanti. È normale, ma non certo piacevole e per questo in tanti cominciano una sorta di sciopero della fame, per tornare in forma. Eppure, sarebbe molto meglio mangiare alimenti detossificanti e depuranti piuttosto che rimanere a digiuno.

Esistono moltissimi alimenti che in modo diverso contribuiscono a depurare l’organismo e a eliminare eventuali sostanze tossiche. Vediamo quindi quali sono alcuni dei più efficaci, per tornare a sentirci al meglio in poco tempo.

5 alimenti detossificanti per depurarsi dopo le ferie e tornare al peso forma più velocemente

Una giornata in cui si mangiano solamente alimenti detossificanti si dovrebbe fare periodicamente e non solo dopo le abbuffate. Infatti, oltre a far sentire leggeri, questa buona abitudine aiuterebbe il nostro corpo, il fegato soprattutto, a depurarsi ogni tanto dalle tossine a cui è esposto. Di conseguenza, ci si sentirebbe meglio e anche la pelle risulterebbe più bella, uniforme e luminosa e senza ricorrere a chissà quali trattamenti. Tra questi alimenti tanto utili per la salute e per mantenersi in forma ricordiamo:

broccoli: questa verdura ricca d’acqua, di sali minerali e di fibre è ottima per sgonfiarsi e per depurare l’organismo. Inoltre, contiene poche calorie, solamente 39 kcal ogni 100 grammi, per cui è leggera e ottima per tornare in forma;

limone: un po’ d’acqua e limone è perfetto per ripulire l’intestino e per fare allo stesso tempo il pieno di vitamina C e acido citrico. Infatti, il limone elimina efficacemente le impurità e le tossine presenti nell’organismo;

finocchi: stimolano la diuresi e così facendo aiutano a ripulire e depurare l’organismo;

semi di lino: oltre ad essere ricchi di omega 3, fosforo e magnesio, questi semini sono ottimi per l’eliminazione delle tossine presenti nell’intestino;

Cereali integrali: essendo ricchi di fibre, favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a sgonfiarsi e tornare in forma.

Sono questi gli alimenti utili a detossificare il corpo, ma è importante conoscere alcune buone abitudini quotidiane per un’alimentazione priva di tossine.

Alcuni consigli

Come accennato, questi alimenti sono l’ideale per tornare a sentirsi bene dopo un periodo di eccessi. Quindi, questi 5 alimenti detossificanti sono perfetti per depurarsi dopo le ferie e tornare al peso forma più velocemente. Comunque, per essere sempre al meglio ed evitare di accumulare tossine e sostanze che possono farci sentire poco in forma si consiglia di:

evitare spuntini confezionati: questi alimenti sono spesso ricchi di conservanti e sostanze chimiche poco salutari;

bere molta acqua: circa 2 litri al giorno;

bere tisane e infusi drenanti: da alternare all’acqua sia per variare i gusti, sia per effetti mirati;

mangiare regolarmente frutta, verdura, legumi e cereali integrali: sono questi gli alimenti chiave di un’alimentazione sana.

Seguendo questi consigli, sarà semplice riprendersi da un’abbuffata e mantenersi privi di tossine e di fastidiosi gonfiori.