In molte dall’adolescenza in poi non riescono più a fare a meno del trucco. Si passa attraverso diverse fasi, molto dipenderà da persona a persona ma ogni età ha il suo modo di truccarsi.

Durante l’adolescenza spesso si preferiscono colori scuri più verso il dark che il bon ton. Crescendo si comincia a capire cosa sono e come funzionano i vari prodotti che si trovano sul mercato.

Questo permetterà, dopo qualche pasticcio di routine, di riuscire a truccarsi in modo impeccabile.

Con l’avanzare dell’età e lo spuntare delle prime rughe, tuttavia, sarà necessario modificare ulteriormente le proprie abitudini.

Infatti esistono alcuni trucchetti da veri esperti che permetteranno di truccarsi bene e fare un figurone in qualsiasi occasione.

Come truccare occhi e bocca a 60 e 70 anni per ringiovanire il viso ed essere sempre belle

Per prima cosa si tratterà del rossetto e della definizione delle labbra. Le labbra e, soprattutto, il contorno labbra sono una zona molto delicata che con il passare degli anni tende a mostrare maggiormente i segni del tempo.

I colori migliori da scegliere a sessanta come a settant’anni saranno tenui e delicati. I colori molto accesi, infatti, farebbero risaltare eccessivamente eventuali imperfezioni.

Si tratta di una regola generale che, tuttavia, alcune donne riescono ad eludere con molta classe. Ci sono donne, infatti, abituate da sempre ad utilizzare il rosso che riescono a indossarlo a qualsiasi età con eleganza innata.

Anche nel caso di colori tenui si potrà utilizzare una matita che ci permetterà di segnare il contorno labbra. Attenzione, però, non si sta scrivendo di un contorno labbra molto marcato, di quelli che andavano molto di moda decenni fa, ma delicato.

Chi ha meno dimestichezza con i rossetti, tuttavia, potrà utilizzare il gloss. Si tratta di un prodotto in gel molto più semplice da applicare rispetto al classico rossetto, sicuramente meno impegnativo.

Occhi

Per quanto riguarda gli occhi sarà bene evitare delle linee eccessivamente nette. Si potrà scegliere tra la matita e l’eyeliner liquido, entrambi da applicare con precisione.

Il classico colore scelto per l’eyeliner è il nero ma non è l’unico dal momento che ne esistono di diverse tonalità. Dal marrone al verde saranno questi i colori che doneranno maggiormente ad un viso maturo. Si tratta di un modo semplice per ringiovanire il volto e l’occhio senza particolare fatica.

Sempre sugli occhi, poi, non dovrà mancare il mascara fondamentale per dare profondità allo sguardo.

A seconda della tipologia di ciglia che si ha si potranno scegliere diversi mascara. Lo scovolino, infatti, grande o piccolo varierà da ciglia folte a ciglia rade. Meglio uno scovolino di piccole dimensioni per ciglia rade.

Viso

Per quanto riguarda il volto, poi, meglio evitare fondotinta con tonalità molto diverse rispetto alla propria carnagione. In alcuni casi meglio optare per una buona crema idratante e, magari antirughe, e una passata, ad esempio, di bb cream. Si tratta di un cosmetico molto diffuso in Corea e, in generale, in Asia. Una sorta di fondotinta molto sottile capace di uniformare l’incarnato senza appesantire. Una soluzione ottima per chi vuole sistemarsi senza rischiare.

Dunque ecco come truccare occhi e bocca a 60 ma anche 70 anni.