Le festività natalizie si stanno avvicinando e molti sfrutteranno queste settimane per fare gli ultimi acquisti.

Infatti, oltre ad addobbare la casa chi ama le tradizioni sarà anche indaffarato a cercare il regalo più adatto a parenti e amici.

I doni non dovranno essere particolarmente costosi, l’importante è che siano pensati e adatti a chi li riceverà.

Infatti la parte bella dello scambiarsi doni è, più di ogni altra, dimostrare all’altra persona che la si conosce. Meglio a mani vuote che con qualcosa comprato di fretta o in serie.

Uno dei regali più difficili da fare, oltre a quello per il partner, è sicuramente quello per i genitori. In particolare con il regalo alla propria madre, è sicuramente facile cadere nella banalità.

Ovviamente dipenderà da persona a persona, infatti prima di procedere nell’acquisto sarà importante ragionare su interessi, stile, età o passioni.

Mai regalare una pianta o una orchidea ad una persona che non ama il genere. Infatti, potrebbe sembrare un regalo semplice e poco impegnativo ma la conseguenza sarà quella di vedere la pianta deperire rapidamente.

Ma ecco alcune idee regalo per madri over 50, perfetti anche per donne di 60 o 70 anni.

Oltre a cappotti caldi e borse ecco 3 regali perfetti da fare alla mamma per Natale senza spendere un capitale

La sciarpa è la classica carta che molti giocano quando non hanno nessuna valida idea di regalo. Un accessorio sportivo utile capace di riparare dal freddo e molto sfruttato durante l’inverno. Molte persone le amano, altre non le sopportano. Nel primo caso si potrà optare per una sciarpa mentre nel secondo caso il regalo andrà sprecato.

Inoltre non si potrà pensare di regalare sciarpe tutti gli anni, basta possederne una per essere a posto.

Se la signora in questione è meno sportiva ma più attenta alle tendenze meglio optare per una stola o un foulard. Il prezzo potrebbe essere superiore ma l’effetto sarà nettamente diverso e si riuscirà a stupire.

Libro

Se il budget è limitato ma si vuole comunque fare un regalo si potrà scegliere un libro. I libri sono un regalo meraviglioso e poco impegnativo perfetto per madri lettrici. In libreria ci sarà l’imbarazzo della scelta e se si ha un’idea dei generi preferiti l’acquisto sarà semplicissimo.

Se, al contrario, non si ha ben idea di quello che potrebbe piacere sarà perfetto scegliere una delle ultime uscite. Tra romanzi come “Libertà”e opere perfette per chi ama viaggiare le opzioni non mancheranno.

Il consiglio è quello di sbirciare nella libreria di mamma per capire esattamente il suo genere letterario prediletto.

Terme/SPA

Il periodo pandemico è stato stressante per tutti, un buono in centro benessere potrebbe essere una buona idea regalo.

A seconda del budget a disposizione si potrà optare per una giornata alle terme che costerà sui 50 euro. In alterativa si potrà scegliere un buono per un semplice massaggio a prezzi inferiori.

Si tratta sicuramente di un’idea interessante che ci permetterà di fare bella figura senza spendere uno sproposito.

Sempre sul tema relax ottimi trattamenti benessere in centri estetici. Ecco, quindi, oltre a cappotti caldi e borse ecco 3 regali perfetti da fare alla mamma per Natale senza spendere un capitale.