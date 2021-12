A inizio ottobre una semestrale sottotono aveva indebolito le azioni Poligrafici Printing che, nonostante la sottovalutazione avevano invertito al ribasso. Adesso, però, potremmo essere arrivati a un punto di svolta importante. Quindi, ecco un titolo azionario pronto per partire al rialzo e sul quale investire con basso rischio.

Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso a 0,45 euro. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una ripartenza al rialzo. L’importante, però, è far scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 0,45 euro. In questo caso la discesa potrebbe continuare fino al II obiettivo di prezzo in area 0,25 euro. La massima estensione ribassista si trova in area 0,049 euro.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo le quotazioni potrebbe arrivare fino in area 0,65 euro che corrisponde ai massimi annuali del 2021.

Se si guarda alla valutazione del titolo scopriamo che il fair value da noi calcolato con il metodo del discounted cash flow esprime una sottovalutazione di circa il 40%, mentre il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di oltre il 200%, Se, invece, si guarda agli altri indicatori scopriamo che le azioni Poligrafici Printing risultano essere sopravvalutate.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo Poligrafici Printing chiudiamo con una raccomandazione. Poligrafici Printing ha una capitalizzazione di poco superiore ai 14 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nelle fasi di forte accelerazione direzionale, invece, il controvalore medio giornaliero si aggira intorno ai 20.000 euro.

Ecco un titolo azionario pronto per partire al rialzo e sul quale investire con basso rischio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Poligrafici Printing (MIL:POPR) ha chiuso la seduta del 13 dicembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,47 euro.

Time frame settimanale