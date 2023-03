Come pulire lo scopino del bagno senza toccarlo: usa il metodo giapponese per disinfettarlo in 2 minuti

Non piace a nessuno fare le pulizie di casa, figuriamoci disinfettare lo scopino del WC. È possibile farlo senza neanche toccarlo? Ecco come fare con il metodo giapponese!

Il WC e lo scopino del bagno sono tra le cose della casa più cariche di germi e batteri. Pulirli non è semplice, soprattutto perché è sempre un po’ disgustoso. Anche con i guanti non è semplice dimenticarsi dove stiamo mettendo le mani. Se per il WC riusciamo a superare il trauma perché c’è dell’acqua che scorre, toccare lo scopino non è lo stesso. È per questo che spesso e volentieri facciamo finta di dimenticarcene e neanche lo puliamo bene. Ecco, impariamo dai maestri della tecnologia e dell’efficienza come igienizzarlo senza toccarlo. I giapponesi sono famosi per trovare soluzioni a problemi anche comuni con il minor sforzo possibile. Basta pensare al fatto che si sono inventati il WC intelligente per sostituire il nostro amato bidet!

Attenzione anche al portascopino, magari è da lì che viene quella puzza

Piastrelle e sanitari ci fanno sudare quando si tratta di pulirli a fondo e sbiancarli alla perfezione. Esiste qualche trucchetto per avere le fughe bianchissime che possiamo utilizzare tutti. Ma per avere il bagno davvero igienizzato non dobbiamo dimenticarci mai dello scopino. Questo oggetto che aiuta a rimuovere i residui nella tazza del WC è un vero e proprio covo di germi.

L’ideale sarebbe pulirlo dopo ogni utilizzo ed eliminare anche l’acqua del portascopino. Ma siccome non vogliamo metterci le mani, è normale che posticipiamo sempre questo passaggio. Probabilmente quando sentiamo quel cattivo odore provenire dal bagno e non capiamo cos’è, i colpevoli sono loro. Se non ci va di toccarli, questo metodo fa proprio al caso nostro.

Come pulire lo scopino del bagno senza toccarlo, il segreto che viene dall’Oriente

Prima di tutto, dopo ogni utilizzo, possiamo sciacquare lo scopino utilizzando il getto d’acqua pulito dello sciacquone. Così almeno eviteremo che i residui si accumulino e che i germi aumentino volta per volta. Allo stesso modo possiamo igienizzarlo, spruzzando abbondante il detersivo igienizzante sullo scopino. Si può usare la candeggina, il percarbonato di sodio, un qualsiasi disincrostante in commercio o con l’acido citrico. L’acido citrico, in particolare, è un vero alleato delle pulizie in casa e ha tantissimi utilizzi. Lasciamolo agire un minuto e passiamolo sotto il getto, ruotandolo bene. Lasciamolo asciugare, passiamo un panno bagnato sul manico e sciacquiamo anche il portascopino.

Ecco che abbiamo visto come pulire lo scopino del bagno senza toccarlo in poche mosse. Sia che decidiamo di utilizzare metodi naturali che prodotti ad hoc, ricordiamoci di farlo spesso.