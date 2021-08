Ecco come eliminare quell’insopportabile puzza di chiuso accumulata in casa durante le vacanze

Manca solo un mese alla fine dell’estate e molti stanno già facendo ritorno nelle proprie residenze, dopo le meritate ferie. È arrivato il momento di ritornare alla solita routine di sempre, senza però lasciarsi schiacciare dalla famigerata “sindrome da rientro”.

In questo senso, potrebbe essere quasi terapeutico, fare alcuni piccoli lavoretti in casa per ravvivare gli ambienti e allontanare la tristezza.

Comunque sia, quando si rientra in una casa rimasta chiusa per giorni, o intere settimane, è normale percepire degli strani odori. Per rimediare, la prima cosa da fare è sicuramente quella di aprire le finestre per far circolare l’aria. Ma ci sono altri metodi naturali e a costo zero per profumare gli ambienti di casa.

Senza per forza utilizzare diffusori per ambienti pieni di chissà quali sostanze, possiamo facilmente realizzare dei profumatori con prodotti naturali. In questo modo, rispetteremo l’ambiente e anche le nostre finanze.

Ad esempio, possiamo produrre un profumatore spray a base di bicarbonato di sodio, che è uno dei prodotti più efficaci per assorbire gli odori.

In un recipiente graduato, inseriamo 300 millilitri di acqua e due cucchiai di bicarbonato, che faremo sciogliere al suo interno.

Dopo di che, versiamo tutto in un flacone spray, aggiungendo 10 gocce di olio essenziale. Qui possiamo scegliere quello che più ci piace, dalla lavanda agli agrumi, alle erbe aromatiche.

Un altro metodo efficace per profumare gli ambienti è quello di realizzare un’infusione di cannella.

Versiamo un litro di acqua in un pentolino e lasciamo riscaldare per qualche secondo sul fuoco.

In seguito, aggiungiamo 50 grammi di zucchero grezzo e una stecca di cannella, e lasciamo bollire il tutto per 5 o 6 minuti. A questo punto, lasciamo in infusione e posizioniamo il pentolino nella stanza da profumare.

Per gli amanti dei diffusori per ambienti, invece, è possibile realizzarne uno in pochi semplici passi.

Saranno necessari solo dell’olio di oliva, alcune foglie di menta e un contenitore per le spezie.

Infatti, “ecco come preparare, in 5 minuti e con pochi ingredienti, un fantastico profumatore per ambienti che terrà lontane anche le zanzare più ostinate”.

In ogni caso, è sempre opportuno prestare attenzione a eventuali allergie o ipersensibilità ad alcuni elementi di questi profumatori.