Rientrare dalle vacanze estive non è mai facile, tanto è vero che esiste una vera e propria “sindrome da rientro”. Quest’ultima è abbastanza comune e si può manifestare con ansia, irritabilità, stanchezza ed inquietudine.

Nel post vacanza, insomma, l’euforia e la spensieratezza tipiche dei giorni di ferie, lasciano subito il posto a malinconia e tristezza.

Per superare il trauma del ritorno alla routine ci sono diversi stratagemmi. Tra questi, il più efficace è quello di mettersi all’opera svolgendo dei lavoretti in casa.

Quindi, ecco perché bisogna fare questi lavoretti in casa a settembre dopo il rientro dalle vacanze estive

Rinnovare l’ambiente domestico è sempre qualcosa di terapeutico.

Ma oltre alle ragioni psicologiche appena descritte, effettuare dei lavoretti in casa è anche conveniente per ragioni climatiche.

Infatti, settembre è il periodo migliore per ristrutturare, rimodernare e rinfrescare gli ambienti interni ed esterni. Il clima mite consente di dedicarsi a queste attività con più serenità e senza dover sopportare un caldo come quello di agosto.

Inoltre, con la fine delle ferie e la riapertura delle attività, è più facile reperire materiali ed eventualmente manodopera specializzata. Commissionare lavori in questo periodo, senza urgenza, porta anche un certo risparmio sia di tempo che di denaro.

Ecco dove possiamo intervenire

Quindi, per ragioni psicologiche e di praticità, ecco perché bisogna fare questi lavoretti in casa a settembre dopo il rientro dalle vacanze.

Uno degli interventi più comuni è la ristrutturazione delle camere da letto, soprattutto quella dei bambini.

Dopo le vacanze, ci sono infatti quelle 2, o 3 settimane di attesa prima dell’inizio della scuola.

Possiamo approfittare di questi giorni per prendere l’iniziativa e rimodernare l’ambiente dei nostri figli, o nipoti. Di solito si cerca di non essere troppo invasivi, limitandosi a ritinteggiare le pareti, riposizionare i mobili e sistemare mensole e scaffali.

Anche il bagno potrebbe aver bisogno di un po’ di manutenzione.

Solitamente gli interventi più comuni sono alla pavimentazione ed ai sanitari. Tuttavia, se questi dovessero essere nuovi, ci si può limitare a ritinteggiare le pareti, soprattutto in presenza di infiltrazioni o muffe.

Infine, è importante dedicarsi anche al giardino, per chi ovviamente ha la fortuna di possederne uno.

La fine dell’estate coincide sempre con lavori di potatura di piante ed alberi.

Oppure, in presenza di un prato, è fondamentale dedicare un po’ di tempo alla sua cura per arieggiarlo nel migliore dei modi.