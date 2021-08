La fiducia è una delle qualità più importanti per una relazione seria e duratura. A volte, però, sembra difficile riporla nel proprio partner tanto quanto sapere di avere la sua di fiducia. Come possiamo sapere di poterci fidare della persona che ci sta accanto e che lei stessa si fidi di noi? Fortunatamente, ci sono alcuni segni rivelatori. Sono questi i 7 segnali che ci fanno capire che possiamo fidarci totalmente del partner.

Condividere pensieri e sentimenti

La volontà di aprire davvero il cuore all’altra persona e condividere ciò che stiamo pensando può metterci a rischio di essere criticati. Ma questo è uno dei più grandi segni di fiducia in una coppia.

Ammette quando si ha torto

Ammettere quei piccoli errori che ci rendono vulnerabili dimostra onestà e fiducia. Scuse sincere mostrano il desiderio di costruire una relazione seria. Quando nascondiamo le cose, invece, stiamo alzando un muro tra noi e il partner.

Cercare scuse per entrare in contatto con l’altra persona

Tenere la mano quando si cammina oppure dare un bacio al mattino mostra una connessione profonda in una relazione. Al di là dell’intimità fisica, sono i piccoli gesti a dimostrare una forte fiducia.

Fare di tutto per mettere a proprio agio l’altra persona

Ci sono gesti del nostro partner che ci rendono molto sicuri. Ad esempio, se ci sentiamo minacciati dall’attraente collega, ma il nostro partner si offre di presentarci a lui, sta facendo di tutto per dare priorità alla relazione.

Sono questi i 7 segnali che ci fanno capire che possiamo fidarci totalmente del partner

Ci sono, poi, altri 3 segnali importantissimi per rafforzare la fiducia nella coppia:

Lasciare tutto per parlare con il proprio partner

Resistere alla tentazione di alzarsi, per un bicchiere d’acqua o più in generale di distarci, durante una discussione è un indicatore del fatto che ci importa di quello che il partner sta dicendo. E cerchiamo di mantenere un linguaggio del corpo aperto per mostrare che stiamo ascoltando.

Lasciare parlare

Sedere in silenzio mentre il partner si sfoga raccontandoci della brutta giornata trascorsa mostra un grande rispetto per i sentimenti dell’altro. Quando lo sfogo è terminato, possiamo intervenire chiedendo se c’è qualcosa che possiamo fare per aiutare.

Lasciare nelle mani dell’altra persona il telefono mentre si guida

Se il partner ci passa il telefono senza che gli venga richiesto, sapremo che non ha nulla da nascondere. Controllare qualcuno non è salutare in un rapporto. Ma sapere che l’altra persona si pone come un libro aperto come se non avesse nulla da nascondere, aiuta molto il rapporto di fiducia.

Relazione e fiducia

Non c’è relazione che duri nel tempo senza la fiducia. E grazie a questi segnali possiamo capire se la nostra relazione sta viaggiando nella direzione giusta e se stiamo realmente costruendo un rapporto di coppia serio e duraturo. Diversamente, abbiamo già visto i 5 segnali di una relazione ormai alla fine o comunque fortemente compromessa. Quello che sicuramente dobbiamo sempre fare è dare ascolto al nostro cuore e, soprattutto, rispettare il nostro partner.