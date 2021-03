Una volta che si entra nel mondo del piante è difficile uscire. Si inizia a ridisegnare la casa in base alla nuova pianta e ogni giorno se ne acquista una nuova. Così, si crea il proprio spazio verde in casa. Avere delle piante nel proprio appartamento mette veramente di buon umore e regala tanta felicità. Queste, si sa, hanno bisogno di attenzioni, anche minime, ma prendersi cura di una pianta è un gesto molto amorevole che regala gioia infinita quando la pianta cresce e sta bene.

Ovviamente, ogni pianta è diversa, anche se spesso molte si possono assomigliare. Questo succede perché derivano dalla stessa famiglia ma la pianta è assolutamente un’altra. Oggi vedremo una elegante pianta sempreverde che necessita poche attenzioni e costa poco. È veramente un gioiellino da inserire nel proprio appartamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La yucca elephantipes

La yucca elephantipes è una pianta molto elegante che si sviluppa in altezza. Con il tronco longilineo e alla fine con queste foglie a punta e strette. Questa pianta è di origine messicana e guatemalteca. Nonostante l’origine, vive benissimo anche nel nostro Paese, e soprattutto vive bene anche in appartamento. Inoltre la radice di yucca fa benissimo all’organismo. Ma come prendersi cura della yucca elephantipes?

Acqua

La yucca è una pianta che ama l’acqua, ma allo stesso tempo la odia. Infatti d’inverno questa andrà annaffiata una volta ogni 20 giorni. Mentre invece d’estate va bagnata in modo abbondante. L’acqua però non deve assolutamente ristagnare nel vaso.

Luce o buio?

Alla nostra pianta, che può arrivare ad essere alta anche 2 metri, piacciono i raggi solari. Infatti andrebbe messa in zone della casa con abbastanza luce e non all’ombra. Questa pianta inoltre sul mercato non ha un prezzo eccessivo, infatti è possibile trovarla ad un buonissimo presso. Si trova anche da Ikea. Ed ecco una elegante pianta sempreverde che necessita poche attenzioni e costa poco.

Approfondimento

La pianta per principianti che desiderano una casa green.