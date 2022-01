Da pochi giorni hanno preso il via i saldi che hanno aperto la caccia all’acquisto-affare più vantaggioso di sempre.

Questo per noi donne vuol dire solo una cosa: rendere più cool il nostro armadio invernale con alcuni pezzi che puntiamo da mesi e che speriamo di trovare scontati.

Così ci armiamo di pazienza, dei nostri risparmi e ci prepariamo ad affrontare giorni di shopping intenso.

Tuttavia, per evitare acquisti inutili, prima di passare da un negozio all’altro, sarebbe saggio stilare una wish list e chiarirci le idee sui nostri desideri.

Inoltre, potrebbe essere utile conoscere quali capi hanno fatto e faranno la storia di questo freddo inverno 2022 per non farseli assolutamente scappare.

In questo articolo, proprio come se fossimo ai lati di una passerella, ne vedremo sfilare alcuni per un guardaroba moderno da far invidia a chiunque.

Ecco 6 immancabili capi d’abbigliamento invernali da avere nell’armadio anche a 50 anni da comprare durante i saldi 2022

Iniziamo con una parte dell’outfit indispensabile durante l’inverno per stare al caldo e cioè quella dei capispalla.

In questo caso, rinunciare ad essere chic sembra inevitabile ma gli stilisti ci vengono in soccorso con tre alternative strepitose.

La prima è il cappotto che viene proposto in tutte le salse ma la cui versione più glam è quella modello accappatoio.

Si tratta di un cappottino generalmente fatto di un tessuto non particolarmente pesante e per questo non invadente.

La lunghezza può variare da fino al ginocchio a fino alle caviglie e la vestibilità è morbida sulle spalle e le gambe. A salvarci, però, dall’effetto sacco informe è la cintura, che lo stringe in vita e dà armonia. Per quanto riguarda il colore, dovremmo puntare sul cammello oppure sul marrone fondente.

La seconda alternativa è il blazer, un tempo chiamato giacca.

In questo caso sarebbe perfetto puntare su un modello con vestibilità non regolare e fasciante ma over e fatto in tweed.

Per chiudere il trio, dovremmo mettere nel carrello anche una shacket, ossia un mix tra una giacca e una camicia. I modelli più cool del momento sarebbero quelli in flanella pesante, a quadroni intrecciati, con tasche alte e bottoni in legno.

Il quarto capo d’abbigliamento lo prendiamo in prestito dal guardaroba maschile.

Si tratta della camicia, che mai come quest’anno ha fatto furore tra le donne di ogni età.

Potremmo acquistare una morbida in viscosa color azzurro o rosa pastello oppure una classica bianca in popeline impreziosita con perline e pietre.

La parte bassa dell’outfit

Sulle gambe, invece, potremmo sfoggiare un paio di pantaloni o di jeans modello flare e cioè a campana.

Gli altri requisiti ideali sarebbero:

a vita alta;

crop, e quindi corti sulla caviglia;

aderenti almeno fino al ginocchio.

Immancabile, infine, una minigonna in panno super pesante in tartan o pied de poule, retta ma anche con vestibilità morbida “ad a”.

Allora, eccoli qui i 6 immancabili capi d’abbigliamento invernali da avere nell’armadio anche a 50 anni e da comprare durante i saldi 2022.

