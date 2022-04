Il 25 aprile è la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. In questo giorno del 1945 ci fu la proclamazione dell’insurrezione dal parte delle forze partigiane contro i presidi fascisti e tedeschi. Da questo momento cominciò la fase di Liberazione dalla ventennale dittatura fascista, con la fine di cinque anni di guerra. Da lì a poco giunsero grandi mutamenti per il Paese, come la nascita della Repubblica dopo il referendum del 2 giugno 1946 e la definizione della Costituzione.

Dunque, per la festa del 25 aprile ecco una torta tricolore per celebrare questo importante anniversario.

Gli ingredienti

Come base dovremo preparare una semplice torta margherita. Al riguardo, abbiamo già illustrato come prepararla con soli 4 ingredienti ed anche senza glutine. Inoltre possiamo decidere di cuocere la nostra torta anche in una tortiera rettangolare anziché rotonda. Questa scelta ci aiuterà a ricalcare meglio la bandiera italiana al momento della decorazione. Dunque occorre:

1 torta margherita;

300 ml di acqua;

200 g di burro a temperatura ambiente;

250 g di zucchero a velo (ne usiamo 200 grammi, invece, per questa soffice e leggera torta paradiso);

4 cucchiai di latte;

4 fragole;

2 kiwi;

1 bacca di vaniglia;

2 cucchiai di aroma naturale di fior di arancio.

Per la festa del 25 aprile ecco una torta tricolore buona da mangiare ma anche bella da vedere e facile da fare

Cominciamo con l’approntare la bagna per la torta margherita una volta sfornata e raffreddata. Mettiamo l’acqua in un pentolino e aggiungiamo 50 g di zucchero che faremo sciogliere a fiamma debole. A questo punto aggiungiamo i semi di mezza bacca di vaniglia e 1 cucchiaio di aroma di arancia e facciamo raffreddare.

Nel frattempo prepariamo la crema, ponendo in una ciotola il burro e il latte a temperatura ambiente. Aggiungiamo lo zucchero a velo, i semi dell’altra metà di bacca di vaniglia e il cucchiaio di aroma di arancia. Lavoriamo il tutto con una frusta elettrica, fino ad ottenere un burro più chiaro e ben lavorato.

Ora passiamo a farcire e decorare il nostro dolce. Tagliamo a metà la torta margherita e cominciamo a bagnare la base. Al tal fine aiutiamoci con una boccetta con un beccuccio e un pennello per distribuire la bagna più uniformemente. Infine consideriamo che la parte sottostante dovrà ricevere meno bagna rispetto a quella sovrastante.

Manca poco per il nostro dolce tricolore perfetto per il ponte del 25 aprile

Adesso mettiamo la crema di burro in una sac à poche e cominciamo a farcire la torta con dei ciuffetti di crema sulla base di torta margherita. Disponiamo sullo strato di crema la parte superiore di torta già bagnata.

Ora siamo pronti per tagliare a fettine sottili i kiwi e le fragole. Ricopriamo la torta lateralmente e in superficie di crema a burro a ciuffi. Dividiamo idealmente in tre parti uguali la superficie e cominciamo a disporre le fettine di kiwi nella prima parte. Poi continuiamo con un’altra parte di ciuffetti di crema candida al centro e con le fettine di fragole nell’ultima sezione della torta.

A questo punto disponiamo la torta bandiera in frigorifero per qualche ora prima di gustarla.

