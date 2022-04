Ogni riccio un capriccio, recita un famoso detto che tanto spesso ci siamo sentiti ripetere in tenera età. E, una volta cresciuti, non abbiamo certo tardato a scoprirne il significato. I capelli ricci sono bellissimi da vedere, ma altrettanto difficili da mantenere sani e ordinati. Tra l’incubo del crespo e quello della perdita di volume non si sa cosa sia peggio.

Se poi consideriamo che con l’avanzare dell’età non solo la pelle, ma anche i capelli perdono di lucentezza ed elasticità, sembra un labirinto senza via d’uscita. In realtà basterebbe annotarsi qualche piccolo accorgimento che permetterebbe di mantenere il capello idratato e giovane, senza per forza bisogno di andare frequentemente dal parrucchiere. Nello specifico, ecco come curare e tagliare i capelli ricci per valorizzarli al massimo, sia con taglio corto che sulla media lunghezza.

Partiamo innanzitutto con alcune considerazioni che potrebbero risuonare banali, ma che non fa mai male ripetere e tenere a mente. Sconsigliatissimo l’uso del phon ad alte temperature, che danneggiano le proteine nel fusto del capello, causando rotture, disidratazioni e abrasioni dello stesso. Ecco dunque spiegata l’importanza del diffusore, che aiuta a distribuire l’aria intiepidita in maniera omogenea.

Non dobbiamo dimenticare nemmeno il ruolo dei prodotti di styling che, oltre a garantire maggiore lucentezza e morbidezza, fanno anche da guaina durante l’asciugatura.

Ecco come curare e tagliare i capelli ricci lunghi o corti per averli ordinati, luminosi e voluminosi al punto giusto

Sul versante perdita di volume, invece, tutto quello che occorre sono mollette o fermagli più o meno grandi. Dopo aver diviso i capelli in piccole ciocche, basta applicarli sulle radici, dove solitamente la perdita di tono è più evidente, e procedere poi con l’asciugatura. Al termine, tolte le clips, potremo notare con piacere un effetto volume da fare invidia.

Veniamo infine al taglio, suggerendo due diversi tipi di ispirazione che possano accontentare tanto le amanti dei capelli lunghi quanto le fan dei capelli corti. Nel primo caso, si potrebbe puntare sulle curtain bangs, ovvero la mitica frangia a tendina. Frangia e capelli ricci sembrano andare a braccetto poco volentieri, ma in realtà questo taglio specifico addirittura aiuta a mettere in risalto lo sguardo.

Chi, invece, proprio non ne vuole sapere di mantenere una media lunghezza può optare per un taglio molto corto ai lati e disordinato sulla nuca. Giovanile e sbarazzino, ma anche molto accattivante, sposa perfettamente tanto i ricci morbidi quanto quelli scolpiti.

