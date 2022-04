Per preparare una cioccolata calda densa e cremosa con farina ma senza fecola né cacao in polvere basta questa ricetta utilizzata a casa delle nonne

La cioccolata calda si inserisce tra le preparazioni più apprezzate durante la stagione invernale, ma non solo. Infatti anche in primavera, quando le temperature cominciano ad alzarsi, ma il fresco si fa ancora sentire, una bella cioccolata calda potrebbe svoltare la giornata. In molti utilizzano la cioccolata in bustina che si acquista al supermercato, sicuramente una buona idea se non si ha molto tempo. Tuttavia, il sapore e la consistenza di una cioccolata calda preparata in casa si riconosceranno ad occhi chiusi.

Per preparare una cioccolata calda densa e cremosa sarà ottima la ricetta che si andrà ad illustrare oggi. Sarà sufficiente avere a disposizione del cioccolato fondente, dello yogurt intero, del latte e una scorza di arancia. Questi ingredienti, insieme a quelli più comuni, trasformeranno una semplice cioccolata in una bontà unica. La scorza degli agrumi è un alimento fondamentale in cucina, da quella del limone a quella del pompelmo passando per l’arancia. Si potranno poi anche aggiungere della cannella o degli amaretti. Non sarà, invece, necessario utilizzare la fecola o il cacao in polvere.

Ingredienti

Per 8 persone serviranno:

1 l di latte;

12 tuorli d’uovo;

250 g di zucchero;

80 g di farina;

140 g di cioccolato fondente;

200 g di yogurt intero;

10 amaretti;

2 arance;

cannella q. b.

Per preparare questa cioccolata calda bisognerà partire dai tuorli delle uova che andranno uniti allo zucchero in una ciotola capiente. A questo punto si sarà pronti per aggiungere la farina. Per evitare il formarsi di grumi si consiglia di setacciare al meglio la farina prima di procedere. Una volta uniti questi ingredienti non bisognerà fare altro che mescolare utilizzando un cucchiaio. Lavare accuratamente le arance e grattugiarne la scorza facendo attenzione a non intaccare la parte bianca. A questo punto mettere a scaldare il latte insieme alla scorza di arancia, portare a ebollizione prima di aggiungere il composto preparato in precedenza. Portare nuovamente al bollore continuando a mescolare, senza distrarsi, per una decina di minuti.

Prendere il cioccolato e sminuzzarlo prima di unirlo al composto, lasciarlo sciogliere prima di mescolare con un cucchiaio. Una volta raffreddato, aggiungere lo yogurt bianco intero e terminare la preparazione con una spolverata di cannella. In alternativa si potranno utilizzare gli amaretti come decorazione o, ancora, sbriciolati sopra la cioccolata. Gli amaretti, infatti riusciranno a dare un gusto unico alla nostra preparazione.

