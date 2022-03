I carciofi sono dei classici ortaggi mediterranei molto coltivati nelle zone del Centro e Sud Italia oltre che in Liguria.

Si possono acquistare al supermercato sia freschi che congelati, in questo secondo caso si velocizzerà la preparazione.

Una delle difficoltà legate al carciofo è proprio la pulizia che, a volte potrebbe risultare lunga e difficoltosa. Per questo motivo se non si ha particolare dimestichezza con questa operazione meglio optare per carciofi già puliti o congelati.

Si tratta di ortaggi ricchi di proprietà benefiche tra cui calcio, magnesio, fosforo, potassio ma anche vitamine. Viene spesso inserito nelle diete di chi deve tenere a bada il colesterolo, il diabete ma anche il sovrappeso per via delle poche calorie.

I carciofi, infatti, hanno solamente 47 calorie per 100 grammi di ortaggio.

L’utilizzo di questo alimento in cucina è molto vario, si potranno utilizzare insieme alla bottarga ma anche cotti in padella e in forno.

Oggi si andrà a vedere la ricetta dei carciofi con aggiunta di mozzarella che ci farà fare un figurone. Una ricetta molto semplice e veloce ma di effetto. Quindi, ecco come cucinare i carciofi in modo veloce non in padella ma in forno.

Ingredienti:

5 carciofi freschi o surgelati;

3 cucchiai di pangrattato;

3 mozzarelle;

formaggio grattugiato o pecorino romano, quanto basta;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco come cucinare i carciofi in modo veloce non in padella ma in forno per preparare un antipasto cremoso e goloso

Nel caso in cui si opti per l’utilizzo di carciofi freschi andranno puliti per rimuovere foglie esterne, gambo e spine.

Si consiglia, però di scegliere carciofi surgelati che ci faranno risparmiare tempo. I carciofi surgelati dovranno essere lasciati scongelare prima di essere messi a cuocere in abbondante acqua bollente. La cottura dovrà durare une decina di minuti, in seguito andranno trasferiti nella pirofila.

I carciofi, poi, andranno passati nel pangrattato e disposti nella teglia da forno. Fare preriscaldare il forno a 180 gradi. Nel frattempo spolverare i carciofi con del formaggio grattugiato e aggiungere le mozzarelle suddivise in quadratini. Salare e pepare a piacimento.

In alternativa al classico formaggio grattugiato, poi, potrà essere utilizzato il pecorino.

A questo punto infornare e lasciare cuocere il tutto per una ventina di minuti. I carciofi andranno controllati per evitare che si carbonizzino.

I carciofi con la mozzarella saranno pronti quando il formaggio sarà fuso e appariranno ben dorati. Una ricetta perfetta per essere consumata subito ma potrà conservarsi anche un paio di giorni in frigorifero.