Anche in città capita sempre più spesso di imbattersi in funambolici artisti di strada intenti ad armeggiare con clave, cerchi, palline… e rimanere incantati da tanta abilità. La bravura di questi giocolieri è certamente frutto di un costante allenamento, ma con un minimo esercizio chiunque può imparare a destreggiare con gli attrezzi da juggling. In particolare, dedicando quotidianamente anche solo pochi minuti alla pratica, è possibile arrivare a giocolare con tre palline davvero in pochi giorni.

Storia della giocoleria

Le prime tracce della giocoleria si trovano in Egitto e risalgono a quattromila anni fa: nella tomba di un principe vengono raffigurate danzatrici che lanciano palline. Più tardi questa disciplina ha successo anche nell’Impero Romano, soprattutto grazie ai giocolieri specializzati nel lanciare spade e lance. Ma è in Oriente che trova la sua massima espressione. Così in Cina una leggenda narra perfino le gesta di un guerriero che in battaglia giocò con nove palline davanti agli avversari, impressionandoli tanto da farli ritirare.

Ecco come creare colorate e divertenti palline da giocoliere con oggetti d’uso comune in casa

Fra i diversi attrezzi da manipolare, sicuramente il più facile è la pallina, che si può tranquillamente costruire con materiali economici d’uso domestico. Ecco gli oggetti necessari:

due palloncini gonfiabili (preferibilmente dello stesso colore)

un sacchetto per alimenti da congelatore

80 gr di riso

una forbice

una bilancia da cucina o in alternativa un bicchiere di plastica.

La realizzazione di una pallina segue un procedimento piuttosto semplice, il tempo di esecuzione infatti è in media inferiore ai due minuti.

Innanzitutto occorre pesare 80 gr di riso. Se non si ha a disposizione una bilancia da cucina è possibile prendere come riferimento un bicchiere di plastica, e colmarlo fino al livello dell’ultima zigrinatura. In questa fase bisogna versare il riso nel sacchetto da congelatore (formando una pallina) per poi chiuderlo con un piccolo nodo. Naturalmente la parte eccedente della busta va recisa.

Successivamente è necessario tagliare il collo dei due palloncini, in modo da avere una forma prevalentemente tondeggiante. A questo punto basta inserire il sacchetto col riso all’interno del primo palloncino, e ripetere la stessa operazione con il secondo palloncino, per coprire interamente il sacchetto. E il gioco è fatto!

Ecco come creare colorate e divertenti palline da giocoliere con oggetti d’uso comune in casa. Ma attenzione: il peso è il fattore fondamentale per il buon esito finale. Infatti si potrà giocolare in modo ottimale solo se si è calibrata esattamente la stessa quantità di riso per tutte e tre le palline.