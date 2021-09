Con l’arrivo della stagione fredda, spesso i genitori non sanno come e dove organizzare la festa di compleanno del proprio figlio. È possibile invece organizzarla in casa senza spendere una fortuna e rendendo la giornata indimenticabile. Per poter predisporre tutto al meglio è necessario innanzitutto coinvolgere il proprio figlio, renderlo partecipe e dargli la possibilità di scegliere quello che più gli piace: dall’allestimento agli inviti di compleanno, dal cibo ai giochi per l’intrattenimento.

Cosa non deve mancare nell’allestimento

È opportuno preparare gli inviti con largo anticipo ritagliando cartoncini colorati e decorandoli a piacimento con l’aiuto del proprio bambino. Per il buffet, chiedere al festeggiato cosa preferisce mangiare e quale torta desidera avere, così da preparare o ordinare per tempo ciò che serve.

La prima cosa da fare per una buona riuscita della festa è scegliere lo spazio giusto. È necessario creare un ambiente apposito dove tutti gli invitati possano giocare liberamente e in sicurezza. In particolare è essenziale rimuovere ostacoli ed oggetti pericolosi per evitare che qualcuno si faccia male.

La fase successiva è quella di allestire lo spazio con palloncini colorati e festoni. Sistemare un tavolo spazioso al lato della stanza per tutte le vettovaglie e mettere a disposizione qualche sedia. Per rendere l’atmosfera più esilarante preparare angoli gioco servendosi di grandi ceste, piccoli tavolini e cuscini, in cui verranno sistemati ad esempio abiti ed accessori per i travestimenti, colori ed immagini da colorare, plastilina o costruzioni per permettere il gioco libero in tranquillità.

Per una divertentissima festa di compleanno in casa ecco 3 giochi che faranno impazzire gli invitati: l’intrattenimento

Dunque, per festeggiare al meglio è opportuno organizzare giochi che siano semplici sia da spiegare che da fare. È indispensabile tener conto del numero degli invitati e recuperare i materiali per lo svolgimento. Di seguito, per una divertentissima festa di compleanno in casa ecco 3 giochi che faranno impazzire gli invitati:

Canzoni animalesche – Gioco a squadre

Occorrente: due cestini, foglietti con titoli di canzoni famose, foglietti con nomi di animali.

Svolgimento: un concorrente per squadra pesca un foglietto da entrambi i cestini. Ora bisogna cantare sostituendo le parole con il verso dell’animale e la squadra deve indovinare di che canzone si tratta.

Piede d’artista – Gioco a squadre

Occorrente: fogli grandi, tempere, pennelli, ciotoline, sedie, foglietti con nomi di animali o oggetti.

Svolgimento: un giocatore per squadra si siede, toglie scarpe e calzini ed estrae un foglietto dal mazzo. Ognuno, impugnando il pennello con i piedi, dovrà dipingere il soggetto indicato nel foglietto nel miglior modo possibile affinché la sua squadra lo indovini.

Gara dei puzzle – Gioco a squadre

Occorrente: due poster con soggetti diversi, ognuno incollato su un pannello di cartone (una scatola da supermercato va bene) e ritagliato in varie parti.

Svolgimento: consegnare un pezzo solo di ciascun puzzle alle diverse squadre. Mischiare i pezzi rimanenti di entrambi i puzzle in una cesta. Correre alla ricerca dei pezzi mancanti per comporre il puzzle e capire il soggetto.

Se si prevedono premi per i vincitori è necessario fare in modo che tutti ricevano qualcosa ed evitare così che qualcuno ci rimanga male. Che la festa abbia inizio!