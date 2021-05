In pochi lo sanno ma per far durare a lungo il materasso senza rovinarlo è importante non dimenticare questo semplice gesto

Un materasso di buona qualità può durare fino a dieci anni. Ma, se non lo si tratta bene, si rovina molto prima. Sostituire il materasso è una spesa ingente. Per questo è importante conoscere i trucchi che ne allungano la vita. In pochi lo sanno ma per far durare a lungo il materasso senza rovinarlo è importante non dimenticare questo gesto. Ecco di cosa si tratta.

Il semplice gesto che ne allunga la vita

Il materasso non è un prodotto eterno. Tuttavia con i giusti trucchi lo si può utilizzare più a lungo. In particolare, in pochi lo sanno ma per far durare a lungo il materasso senza rovinarlo è importante non dimenticare questo gesto: ruotarlo.

Alcune parti del corpo usurano il materasso più di altre. In particolare, le spalle e i fianchi lo sottopongono a più pressione. Col tempo, dunque, certe zone del materasso perdono la loro capacità di supportare correttamente il peso corporeo. Fortunatamente, esiste un metodo semplice per ovviare al problema. Basta ruotare il materasso.

Questa regola vale per tutti i materassi, che siano in memory foam, a molle, in lattice, ecc. La rotazione deve essere di 180 gradi: bisogna insomma invertire la parte dei piedi e quella della testa. Il gesto va ripetuto ogni tre mesi, come raccomanda la maggior parte dei produttori di materassi. È facile dimenticarsene, ma se non altro sarebbe bene ruotare il materasso almeno per il cambio di stagione.

I benefici di ruotare il materasso

Dormire su un materasso usurato ha molte conseguenze negative. Innanzitutto, peggiora la qualità del sonno. Ci si sveglia frequentemente la notte con una sensazione di intorpidimento e pesantezza. Oppure al mattino si ha l’impressione di essere poco riposati. Un materasso che non supporta correttamente la colonna vertebrale, inoltre, è causa di mal di schiena.

Ruotare il materasso può ovviare a questi problemi. Certo, questo trucco non funziona in eterno: dopo circa otto o dieci anni, il materasso va comunque cambiato. Anche per una questione di igiene. Ma nel frattempo, si può fare il possibile per allungarne la vita.

Approfondimento

