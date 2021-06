Esiste un ortaggio che con il suo colore rosso intenso e il suo aspetto somiglia molto al pomodoro. Di solito lo conosciamo per il suo colore nero-violaceo o bianco-verdastro. Ma rosso mai.

Eppure esiste una varietà di melanzana che possiede proprio questa colorazione. Parliamo della melanzana rossa di Rotonda che ha origini asiatiche e africane ma che oggi viene coltivata in Basilicata.

Un’eccellenza tutta lucana, che ha ricevuto nel 2007 il riconoscimento del marchio DOP. Differenzia dalla melanzana classica non solo per il colore ma anche per il sapore. Inteso, pungente e lievemente piccante.

Il colore tipico è dato dall’aumento del contenuto di carotene durante la maturazione della bacca.

Ecco come coltivare e cucinare questo meraviglioso ortaggio che ricorda il pomodoro e che con il suo colore acceso rallegra l’orto

I semi devono essere piantati a marzo, e a maggio le piantine giovani verranno messe a dimora. Cresceranno rigogliose solo in un terreno ricco di sostante organiche.

La melanzana rossa di Rotonda viene coltivata in piena estate e quindi necessita di un’irrigazione costante. La pacciamatura naturale (paglia o lana) è molto importante per evitare che crescano piante infestanti e per mantenere il terreno ben idratato. La pianta non raggiunge altezze molto elevate, ma se la coltiviamo in una zona molto ventosa dobbiamo necessariamente legarla a dei pali di legno. Il raccolto avviene tra luglio-agosto e i primi mesi freddi. La melanzana rossa di Rotonda deve essere raccolta quando i frutti raggiungono un colore rosso intenso.

Un ortaggio buono e che fa anche bene

La melanzana rossa di Rotonda è ricca di antiossidanti per contrastare l’invecchiamento cellulare e riduce il colesterolo cattivo nel sangue.

Non annerisce al taglio e rimane carnosa e chiara. La melanzane rossa di Rotonda è molto versatile e si presta bene come secondo piatto, contorno, come condimento per la pasta, o ripieno per torte salate. Al forno, in padella, fritte sono gustose sempre. Ottime sott’olio per arricchire un antipasto o come farcitura per i panini. Insomma sono una vera e propria delizia.

