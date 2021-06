Quando si pensa alle pulizie del bagno ci si concentra spesso sul wc e sui lavandini. Ma non possiamo certo dimenticare la vasca o il box doccia. Soprattutto con le giornate di caldo che arrivano, li utilizzeremo sempre più spesso. È proprio qui che con il passare del tempo si forma dello sporco. Come vedremo le origini di questo sporco sono varie e perciò bisogna trattarlo a 360 gradi. Vedremo quindi come avere un box doccia finalmente brillante grazie a questo incredibile prodotto naturale segreto che elimina completamente macchie di muffa e calcare.

Le cause

Dobbiamo pensare che il box doccia, e soprattutto il piatto, è sempre in contatto con l’acqua. Che quasi sempre rimane sulle superfici. Proprio per questo si forma del calcare, nostro acerrimo nemico. Pensiamo poi al fatto che facciamo solitamente la doccia con l’acqua calda. Così facendo produciamo vapore e umidità. Tutto questo porta facilmente alla formazione di muffe. Inoltre, utilizziamo vari tipi di saponi che possono portare alla formazione di macchie. Ma nelle prossime righe sveleremo come risolvere questi problemi in una volta sola.

Quello che fa al caso nostro è il borace. Dopo averlo scoperto non smetteremo più di usarlo. È efficace su molti tipi di macchie. In più è un potente anti calcare e antisettico ed elimina anche le muffe. Si vende in polvere e agisce a contatto con l’acqua. Vediamo come utilizzarlo. Muniti di guanti spargiamolo sulla superficie umida del piatto della doccia. Lasciamolo agire almeno un’ora. Successivamente risciacquiamo. Con il suo potere eliminerà ogni traccia di sporco. E renderà brillante e disinfettato il box doccia. Si può usare anche nella vasca, per gli altri sanitari e sulle pareti del box. Il consiglio però è di verificare se il tipo di materiale è adatto per questo prodotto.