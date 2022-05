Ecco come capire se lui ci guarda le storie di Instagram intenzionalmente oppure per caso

Lo sappiamo: al giorno d’oggi qualunque tipo di relazione, da quelle romantiche a quelle di amicizia, hanno una grande componente che si svolge online. E uno degli strumenti più utilizzati nella nostra vita sociale online sono le storie di Instagram. La piattaforma Instagram ha avuto un lampo di genio nel dare la possibilità agli utenti di sapere chi visualizza le storie (anche vecchie), e molti utilizzano questo strumento per ‘tenere d’occhio chi li tiene d’occhio’. Visualizzare la storia Instagram di qualcuno, anche senza commentarla, diventa quindi un segnale comunicativo. Ma ci vuole qualche accorgimento per interpretare questo segnale. Ad esempio: che cosa vuol dire se la persona che ci interessa o che ci piace guarda sempre le nostre storie? Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare il contesto.

Prima controlliamo quanto tempo passa online

Ma ecco come capire se lui osserva spesso le nostre storie. La prima domanda che dobbiamo farci è: la persona che ci interessa ha l’abitudine di passare molto tempo su Instagram, oppure ci accede solo ogni tanto? Fortunatamente la piattaforma ci permette di scoprire anche questo: basta controllare se il contatto che ci interessa è online. Se quando siamo su Instagram notiamo che la persona che ci interessa ha sempre il pallino verde, significa che probabilmente anche lui/lei passa molto tempo su Instagram.

Ecco che cosa significa se lui ci guarda sempre le storie su Instagram

Se una persona è sempre online, è più probabile che guardi tutte o quasi tutte le storie pubblicate dagli amici. Se quindi la persona che ci interessa è sempre online, il fatto che abbia guardato la nostra storia non è molto significativo, dato che probabilmente le guarda tutte. Ma per esserne sicuri possiamo fare un piccolo esperimento.

Facciamo un esperimento con due o tre amici fidati

Reclutiamo un paio di amici di cui ci fidiamo, che sono anche amici della persona che ci interessa, per fare un piccolo esperimento: chiediamo ai nostri amici di pubblicare una storia in momenti diversi della giornata, o anche in giorni diversi, e di controllare chi la guarda. Se la persona che ci interessa guarda le storie dei nostri amici, potrebbe essere un’ulteriore conferma che in realtà guarda tutte le storie. In questo caso il fatto che visualizzi anche la nostra non avrebbe una grande importanza. Ma c’è anche un altro indizio che ci permette di capire qualcosa di più. Ecco come capire se lui/lei ci guarda le storie più spesso oppure no: se appare in cima all’elenco di chi ha visualizzato la storia, significa che guarda spesso le nostre storie.

Approfondimento

C’è un modo per scoprire chi visita più spesso il nostro profilo Instagram, ecco come