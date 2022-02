Instagram è diventato uno dei social di maggior successo al Mondo, e quasi tutti ormai abbiamo un profilo. Una delle feature che ci rende così attratti da questo social è quello delle storie, cioè post temporanei che spariscono dopo 24 ore. Le storie sono diventate ormai la funzione più utilizzata da quasi tutti, dagli influencer, fino ai profili privati più piccoli. Ma il loro grande vantaggio può a volte diventare uno svantaggio. Se le storie spariscono dopo un giorno, come possiamo vedere chi ha visualizzato una nostra vecchia storia? La soluzione c’è ed è molto semplice.

Le visualizzazioni restano in archivio anche dopo che la storia è scaduta

Molti non sanno che possiamo vedere le visualizzazioni della nostra storia anche dopo che è scaduta. Per farlo basta andare nell’archivio delle storie. Procediamo in questo modo. Entriamo nel nostro profilo Instagram. Dobbiamo recarci sulla pagina del nostro profilo personale, non sulla home page che ci mostra il feed dei profili che seguiamo. Una volta sul nostro profilo, clicchiamo sul menù a sandwich in alto a destra. Poi premiamo su “la tua attività”, e nella schermata seguente su “archiviati”. Il procedimento è un po’ cambiato rispetto alla versione vecchia dell’app, ma così facendo riusciremo a trovare quello che cerchiamo.

Molti non sanno che possiamo vedere chi ha visualizzato le nostre vecchie storie su Instagram anche dopo che sono scadute

Quando premiamo su “archiviati” vedremo apparire l’elenco delle storie che abbiamo pubblicato, sia quelle in corso che quelle scadute. Ora, Instagram ci permette di visualizzare chi ha visto le nostre storie fino a 48 ore dopo la pubblicazione. Questo significa che possiamo vedere chi ha visualizzato anche le nostre storie scadute. Premiamo sulla storia archiviata da meno di 48 ore per vedere chi l’ha visualizzata, proprio come se fosse una storia ancora in corso.

Un trucco per capire chi visualizza più spesso le nostre storie

Se siamo curiosi di sapere chi visualizza più spesso le nostre storie, ecco un trucco per farlo. Quando postiamo una storia, Instagrm all’inizio ci mostra chi l’ha visualizzata in ordine cronologico. Ma una volta accumulato un certo numero di visualizzazioni, l’algoritmo cambia. Dopo circa 30 visualizzazioni vedremo in cima alla lista non più gli ultimi che l’hanno visualizzata, ma le persone che si recano più spesso sulle nostre storie. È facile capire chi sono i nostri stalker: basta attendere che si accumulino più di 30 visualizzazioni, e poi andare a vedere quali sono i nomi in cima alla lista.

Se non vogliamo farci spiare, proviamo questo altro social molto simile a Instagram ma che ci permette di mantenere la privacy e l’anonimato.