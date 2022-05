A chi non è mai capitato di organizzare una cena dell’ultimo minuto per ospiti improvvisi? Aggiungere un posto a tavola non è mai un problema se riusciamo a recuperare in dispensa gli ingredienti per una pasta o un risotto, e basta un’insalata per un buon contorno. Ma che cosa servire di dolce? Mettersi a preparare una torta o una crostata dell’ultimo momento è fuori discussione se non abbiamo tempo o gli ingredienti giusti. Dunque come fare? Fortunatamente esiste una ricetta davvero estremamente semplice e versatile che si può preparare in meno di cinque minuti, e servono soltanto due ingredienti. Vediamo quale.

Basta del cioccolato e della frutta secca per servire un dolce da leccarsi i baffi

Non serve molto per preparare un dolce dell’ultimo minuto: basta del cioccolato (preferibilmente fondente) e della frutta secca. Di solito si utilizzano le nocciole per questo dolce. Se non abbiamo le nocciole, possiamo anche utilizzare mandorle, anacardi, noci, pistacchi non salati, oppure della frutta come fichi secchi o nespole secche. Insomma, la ricetta è molto versatile. Prendiamo quindi le nostre nocciole (o altro ingrediente) e una generosa quantità di cioccolato. Ecco come procedere.

Il dolce più veloce di sempre è pronto in cinque minuti con solo due ingredienti da servire per ospiti improvvisi

Per prima cosa, facciamo fondere il cioccolato a bagnomaria. Quando è sciolto, gettiamo all’interno le nocciole, o gli altri ingredienti che abbiamo scelto. Mescoliamo bene con un cucchiaio in modo che le nocciole siano completamente ricoperte di cioccolato. Poi disponiamo uno strato di carta da forno su un vassoio, prendiamo una cucchiaiata di nocciole col cioccolato e disponiamole sulla carta da forno. Facciamo tanti “mucchietti” di nocciole col cioccolato che diventeranno ciascuno una porzione di dolce. Poi lasciamoli raffreddare. Per velocizzare l’operazione, possiamo mettere il vassoio in frigo. Quando il cioccolato sarà ben indurito, possiamo rimuovere le nocciole col cioccolato dalla carta da forno. Serviamole ai nostri ospiti per fare un figurone con un dolce pronto davvero in pochissimi minuti.

Una semplice variazione per abbellirlo

Se abbiamo in casa alcuni ingredienti che possono fare da guarnizione, utilizziamoli per creare un dolce ancora più raffinato. Per esempio possiamo usare della granella colorata di zucchero da disporre sul cioccolato, oppure della granella di nocciole, di mandorla o di cocco. Ottima anche la granella di pistacchi. Se abbiamo dei fiori eduli, faremo un figurone disponendo petali di rosa sul dolce più veloce di sempre per trasformarlo in un piatto gourmet.

