App di messaggistica e social network sono ormai diventati parte integrante della nostra vita, e sono in continua evoluzione.

Quasi tutti possediamo un profilo su un social media, che si tratti di Facebook, Linkedin o TikTok. Ma tra i social più diffusi al mondo c’è senza dubbio Instagram. Nato originariamente per ospitare fotografie, questo social offre oggi moltissime funzioni, dalla messaggistica ai video in diretta. Tra le funzioni più utilizzate dagli utenti, c’è quella delle Storie. Le storie sono dei post temporanei che durano soltanto 24 ore, e appaiono nella parte superiore dello schermo dell’utente, al di sopra del feed normale. Ma esiste in realtà un trucco per far rimanere visibili le nostre storie per molto più di 24 ore. Possiamo infatti trasformarle in “Storie in evidenza”. Vediamo come sfruttare questo strumento e come creare una storia in evidenza su Instagram

Selezioniamo storie pubblicate precedentemente

Possiamo mettere in evidenza anche una storia vecchia e renderla perennemente visibile sul nostro profilo. Vediamo come fare. Per prima cosa, apriamo Instagram e andiamo sulla nostra pagina personale. Basta premere sul piccolo pulsante rotondo in basso a destra con la nostra icona. Fatto l’accesso al nostro profilo personale, possiamo vedere che nella parte superiore dello schermo, sotto la dicitura “modifica il profilo”, c’è un pulsante bianco rotondo con un + e la dicitura “Nuova”. Clicchiamoci sopra. Apparirà una schermata dove possiamo facilmente selezionare tutte le storie che abbiamo pubblicato in precedenza. Da qui in poi la procedura è semplicissima

Possiamo scegliere titolo e copertina

Selezioniamo tutte le schermate che vogliamo includere nella nostra storia in evidenza, poi premiamo sul pulsante “Avanti”, in alto a destra. Ora Instagram ci proporrà di dare un nome alla nostra storia in evidenza. Possiamo anche modificare la copertina della storia, cliccando sull’immagine rotonda che apparirà al centro dello schermo. Quando siamo soddisfatti di titolo e copertina, premiamo sul pulsante “Fine” in alto a destra. Abbiamo finito: la ora la storia apparirà sul nostro profilo come storia in evidenza. Ecco come creare una storia in evidenza su Instagram. Facilissimo!