L’estate si avvicina, e con essa, il periodo in cui è più probabile subire scottature o eritemi a causa del sole. Tutti sappiamo che una crema solare è assolutamente indispensabile per proteggere la nostra pelle, in particolar modo durante i mesi estivi. Non dimentichiamo che la protezione solare andrebbe applicata non soltanto in spiaggia, ma anche se siamo in città.

Se ci siamo finalmente decisi a incorporare la crema solare nella nostra routine di bellezza quotidiana, dobbiamo però fare attenzione alla qualità dei prodotti che utilizziamo. E c’è una domanda che spesso ci perseguita all’inizio dell’estate: la crema solare dell’anno scorso sarà ancora utilizzabile? La risposta è dipende. Ecco come capire se le creme solari dell’anno scorso sono ancora efficaci

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Solo perché non è scaduta non significa che sia ancora buona

La prima e più importante regola è ovviamente controllare che la crema non sia scaduta. Nel qual caso, bisogna buttarla. Ma anche se non ha ancora raggiunto la data di scadenza, non è detto che sia perfettamente efficace. Esistono però pochi semplici test che possiamo compiere per verificare la qualità della crema.

Ecco come capire se le creme solari dell’anno scorso sono ancora efficaci

Osserviamo attentamente la crema. Se si sono formati dei grumi, se è troppo liquida, o se contiene dei detriti, non possiamo più utilizzarla. A volte nella crema solare finiscono dei detriti come sabbia, foglie o cibo, che con il tempo rovinano la sua qualità.

Osserviamo anche il colore. Una crema ingiallita, o che ci sembra azzurrina o grigia, è probabilmente compromessa, soprattutto se è stata esposta ai raggi solari.

Utilizziamo il nostro naso per fare un ulteriore test. Se la crema non è più profumata come quando l’abbiamo comprata, se ha un cattivo odore o “sa di chimico”, probabilmente è ormai da buttare. In questo caso è meglio acquistarne una nuova.

Ma attenzione anche a come applichiamo la crema. Dobbiamo evitare questo errore che vanifica l’applicazione della crema solare sul viso e non ci protegge dai raggi UV.