La posta che ormai si riceve dai canali tradizionali è rappresentata da bollette sempre più alte da pagare. Oltre alla pubblicità in cassetta, ovviamente. In un momento di crisi economica così profonda, quindi, la posta può rappresentare anche una brutta sorpresa.

Detto questo, appare chiaro comprendere quanto un pagamento imprevisto possa destabilizzare le finanze familiari. E a spaventare è, in modo particolare, la posta raccomandata. Ma ecco come capire dal colore o dal codice se ci si deve preoccupare in caso di posta raccomandata.

I colori e cosa significano

La posta raccomandata, solitamente, è di 3 colori distinti: bianco, giallo e verde. Quando ci si deve preoccupare se il postino ci fa firmare per ritirare una raccomandata? Se è di colore giallo o bianco si può anche stare tranquilli. Solitamente si tratta di un avviso di giacenza per un pacco che si attende. O l’esito di un concorso, per esempio. Può, ancora, essere una missiva inviata da un privato.

Se il colore è verde, invece, bisogna preoccuparsi. Le raccomandate con busta verde, infatti, sono solitamente atti giudiziari, multe o una cartella esattoriale. Quando si riceve una lettera con busta verde quasi sicuramente non è qualcosa di buono.

Quando il postino deve consegnare una lettera raccomandata ha bisogno della firma di ricezione da parte del ricevente. Se non si è in casa, quindi, il portalettere provvederà a lasciare una sorta di scontrino con scritto RI. In cui è indicato anche quando e dove poter ritirare la busta in oggetto. In questo caso si potrà attendere anche diversi giorni prima di poter ritirare la raccomandata. Come sapere, quindi, in anticipo di cosa di tratta?

Ecco come capire dal colore o dal codice della busta se una raccomandata deve preoccupare o meno chi la riceve

Si può identificare il codice di 3 cifre scritto sull’avviso. Saperlo interpretare potrà evitare molte preoccupazioni visto che è in grado di fornirci almeno a grandi linee di cosa di tratta.

Se sullo scontrino c’è un codice come “12”, “13”, “14” si può stare tranquilli. Solitamente sono missive spedite da un privato e non è nulla di particolarmente preoccupante.

Se il codice è, ad esempio, “050” o “056” si tratta sempre di buste spedite da enti privati. In questo caso, però, si tratta di una raccomandata veloce. Codici che iniziano con il numero 7 (ad esempio 75, 76, 77 ecc..) sono riferiti ad atti giudiziari o a multe. Se il codice, infine, inizia con il numero 6 la raccomandata è stata spedita da un ente pubblico. E in questo caso potrebbe essere un avviso di pagamento per tasse o tributi. Ma anche informazioni sulla pensione che si percepisce.

Il codice che ci deve preoccupare di più, in ogni caso, è il “670” che è generalmente riferito a cartelle esattoriali.

